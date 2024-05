Ciudad del Vaticano. El papa Francisco instó a rechazar los muros contra los migrantes y aseguró que la mentalidad contra la migración no es compatible con los valores cristianos.



“Quisiera que este mes oremos por los que huyen de su país. Al drama que viven las personas forzadas a abandonar su tierra huyendo de guerras o de la pobreza se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece”, dijo Francisco en el vídeo.



Aseguró que “en algunos países de llegada los migrantes son vistos con alarma, con miedo”, y “aparece entonces el fantasma de los muros: muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón”, incompatibles con los valores cristianos, según Francisco.



“Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante, acoge a Cristo”, y “hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo”, remarcó, apelando a “promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante”.



“Oremos para que los migrantes que huyen de guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida”, concluyó.



Los vídeos del papa son una iniciativa que nació durante este pontificado, tienen como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del pontífice y es desarrollada por la Red Mundial de Oración.



En otro orden, el papa Francisco cambió a uno de sus ayudantes de confianza, conocidos como mayordomos, Sandrone Mariotti, siempre a su lado durante su pontificado, a quien reemplazará Daniele Cherubini, más joven que su predecesor y hasta ahora operador sanitario en la Fas, la entidad de asistencia sanitaria del Vaticano.