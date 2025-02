Múnich. La fuerte divergencia entre Europa y EE.UU. sobre el proceso negociador para poner fin a la guerra rusa en Ucrania dominó la Conferencia de Seguridad de Múnich, que concluyó este domingo con una inquietud generalizada por el hecho de que Washington quiere excluir al Viejo Continente de la mesa de negociación.



Los líderes europeos han repetido como un mantra durante los últimos tres días en la capital bávara la idea de que no puede haber un proceso negociador sin Ucrania y sin Europa, ni tampoco una discusión sobre la futura arquitectura de seguridad del continente sin Europa.



Keith Kellogg, el enviado especial para la guerra en Ucrania del presidente de EE.UU. Donald Trump, ha dicho abiertamente que no consideran que los europeos deban participar directamente en las negociaciones.



Washington alega que el proceso de Minsk en 2014 y 2015 para un alto el fuego en el Donbás ucraniano fracasó porque había demasiadas partes involucradas.



Además, Trump ha dado a entender que un acuerdo de paz pasa por un pacto primero entre él y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y no con el jefe de Estado del país invadido, Volodímir Zelenski.



Así, los europeos no solo están preocupados por no tener ninguna voz en la mesa, sino también porque no están siendo consultados ni informados siquiera sobre el tipo de paz que EE.UU. quiere plantear para Ucrania.



El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, insistió este domingo en la necesidad de seguir apoyando a Ucrania para que esté en una situación de fuerza que no permita negociar a espaldas suyas.



Rinkevics afirmó asimismo que si Europa tiene que asumir más responsabilidad sobre Ucrania, como lo quiere EE.UU. y como está dispuesta a hacerlo, entonces tiene que tener un papel en las negociaciones.



“Estoy convencido de que EE.UU. quiere terminar la guerra. En quien no confío es en Vladímir Putin y existe el peligro de que EE.UU. se confunda con él. Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿De una paz duradera o de un cese el fuego que le permite a Rusia rearmarse?”, dijo.



¿Chamberlain, Yalta o Helsinski?



Con respecto a posibles concesiones a Rusia -como las que planteó en días pasados el secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth, al calificar de “ilusoria” la idea de volver a las fronteras de 2014- algunos mandatarios europeos han evocado una comparación con la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain frente a los nazis que quedó plasmada en los resultados de la Conferencia de Múnich de 1938.

El efecto Vance

Los líderes europeos se esperaban una explicación por parte de EE.UU. de su plan de paz, si es que existe, pero lo que escucharon en el escenario principal de la Conferencia de Seguridad de Múnich fueron críticas al modelo democrático de Europa, otra evidencia de las fisuras que han surgido o resurgido en las relaciones transatlánticas con Trump. En su discurso del viernes, JD Vance, afirmaba que la amenaza no proviene de Rusia o de China, sino del interior mismo de Europa.