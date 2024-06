Haití. El gobierno de Haití ha destituido al director de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé, tras meses de críticas por no proteger a los agentes de la exposición a la violencia de las pandillas.



Un funcionario del gobierno, que no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, confirmó que el ex Jefe de la Policía Nacional de Haití, Normil Rameau, reasumirá su papel como líder de la fuerza policial del país.



Rameau había ocupado el mismo puesto hace casi cuatro años durante un gobierno diferente.

La Policía Nacional de Haití enfrenta escasez de financiamiento y recursos, contando con solo alrededor de 4.000 agentes activos en un país con una población que excede los 11 millones de habitantes.

Más de 2.500 personas han sido asesinadas o heridas en Haití en los tres primeros meses del año debido al aumento de la violencia entre pandillas.



Entre los asesinados hay casi dos docenas de policías, que se han visto abrumados por unas pandillas que controlan el 80% de Puerto Príncipe, están mejor equipadas y disponen de armas más potentes.

Los asesinatos más recientes tuvieron como objetivo a tres agentes de una unidad táctica antipandillas recién creada que patrullaban en un vehículo blindado. Un cuarto agente sigue desaparecido.



De 2015 a 2024, más de 320 agentes de policía han sido asesinados, 120 de ellos bajo el mando de Elbé, según un informe reciente.