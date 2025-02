Washington. La retirada del agua del avión de American Airlines que cayó al río Potomac tras chocar el miércoles con un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington está previsto que comience hoy como muy tarde, según el jefe de bomberos del Distrito de Columbia, John Donnelly.



“Los equipos de recuperación han comenzado a llegar al lugar y están evaluando el trabajo que va a ser necesario para sacar el avión del agua. Esperamos que las operaciones comiencen a más tardar mañana por la tarde”, dijo en una conferencia de prensa.



Esos equipos también están trabajando en la orilla del río, ya que prevén que algunos restos sean arrastrados por la corriente.



Las autoridades confían en que sacar el aparato del río ayude a recuperar todos los cuerpos de las víctimas.



En el vuelo entre Wichita (Kansas) y la capital federal viajaban 60 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que en el helicóptero había tres personas. De momento se han encontrado 41 cuerpos, de los cuales 28 ya han sido identificados.



“Creo que retirar el avión nos ayudará a llegar a ese número (total). Si no es así continuaremos buscando. Creemos que sabemos dónde están, aunque no estaremos seguros hasta que hayamos terminado. Vamos a continuar con esta operación de búsqueda. Hemos buscado en una gran parte del río”, afirmó Donnelly.

El jefe de bomberos apuntó que están trabajando lo más rápido posible y dijo no poder precisar cuándo está previsto terminar el despliegue.



“Esperamos recuperar todos los cuerpos. Esa es la razón por la que nuestros equipos siguen trabajando. Vamos a ir con cuidado. Vamos a asegurarnos de que nadie resulta herido, pero el tiempo que hemos tenido hasta el momento nos permite seguir trabajando”, añadió preguntado por la lluvia que ha caído este viernes en la capital.