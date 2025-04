DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un ataque aéreo estadounidense contra un importante puerto petrolero controlado por los rebeldes hutíes de Yemen mató a más de 70 personas e hirió a muchas más, dijo el viernes el grupo rebelde respaldado por Irán, lo que marca una importante escalada en la campaña militar que el presidente Donald Trump lanzó contra la facción el mes pasado.

El ataque nocturno contra el puerto de Ras Isa generó enormes bolas de fuego que se elevaron hacia el cielo y convirtió camiones cisterna en escombros incendiados. Fue el primer ataque estadounidense contra una instalación petrolera controlada por los hutíes desde que Estados Unidos inició su nueva campaña de bombardeos. También se produjo justo antes de la reanudación de las negociaciones en Roma entre Estados Unidos e Irán sobre el rápido avance del programa nuclear de Teherán , que Washington ha vinculado a su campaña en Yemen.

Estados Unidos tiene en la mira a los hutíes debido a sus ataques contra buques en el Mar Rojo, una ruta comercial crucial a nivel mundial, y contra Israel. Los hutíes son el último grupo militante del autodenominado “Eje de la Resistencia” de Irán capaz de atacar regularmente a Israel.

El puerto sirve como un importante centro para los envíos de combustible que abastecen a las zonas de Yemen controladas por los hutíes, y los analistas dicen que el ataque aéreo podría afectar seriamente la vida cotidiana allí.

Los hutíes , que afirmaron que el ataque causó al menos 74 muertos y 171 heridos, difundieron imágenes gráficas de las consecuencias en su canal de noticias por satélite Al-Masirah, mostrando cadáveres esparcidos por el puerto y camiones cisterna destrozados. Denunciaron el ataque como una “agresión completamente injustificada”.

“El ataque tiene como objetivo una instalación civil vital que ha servido al pueblo yemení durante décadas”, afirmó el grupo en un comunicado.

En esta foto tomada de un video publicado por el canal de televisión Al Masirah se muestra un petrolero en llamas después de que los ataques aéreos estadounidenses tuvieran como objetivo el puerto petrolero de Ras Isa ocupado por los rebeldes hutíes de Yemen en Hodeida, Yemen, el viernes 18 de abril de 2025. (Al Masirah TV vía AP)

El Comando Central de Estados Unidos se negó a responder preguntas sobre posibles víctimas civiles, pero hizo referencia a una declaración en la que decía que “este ataque no tenía la intención de dañar al pueblo de Yemen”.Anuncio

“Las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y privarlos de los ingresos ilegales que han financiado los esfuerzos de los hutíes para aterrorizar a toda la región durante más de 10 años”, afirmó en su declaración.

Un funcionario estadounidense afirmó que el ataque envió un mensaje a quienes suministran combustible a los hutíes a pesar de las sanciones. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que aún no se han hecho públicos.

Horas después del ataque estadounidense, los hutíes lanzaron un misil hacia Israel que fue interceptado, según el ejército israelí. Se escucharon sirenas en Tel Aviv y otros lugares. Mientras tanto, los hutíes afirmaron haber derribado otro dron estadounidense MQ-9 Predator, lo cual fue reconocido por el funcionario estadounidense.

La importancia estratégica del puerto

El puerto de Ras Isa es un conjunto de tanques de petróleo y equipos ubicado en la gobernación yemení de Hodeida, a orillas del mar Rojo. Está ubicado frente a la isla de Kamaran, blanco de intensos ataques aéreos estadounidenses en los últimos días.

Antes de que los hutíes tomaran el control de la capital de Yemen, Saná, en 2014 y exiliaran al gobierno, el petróleo de la gobernación de Marib, rica en recursos energéticos, se exportaba a través de Ras Isa. Sin embargo, dado que los hutíes no controlan esa región, el puerto ahora sirve como centro de importación de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP) que abastecen de energía a las zonas de Yemen que controlan.

Una escalada mortal de la campaña de Trump en Yemen

La nueva operación estadounidense contra los hutíes, bajo el mandato de Trump, parece ser más extensa que los ataques contra el grupo bajo el mandato del presidente Joe Biden, según una revisión de AP . La nueva campaña comenzó después de que los rebeldes amenazaran con volver a atacar a los barcos “israelíes” debido al bloqueo israelí de la entrada de ayuda a la Franja de Gaza.

Desde noviembre de 2023 hasta enero de este año, los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos de ellos y matando a cuatro marineros. Esto ha reducido considerablemente el flujo comercial a través del corredor del Mar Rojo, por el que se mueven habitualmente mercancías por valor de un billón de dólares. Los hutíes también lanzaron ataques contra buques de guerra estadounidenses sin éxito.

Evaluar el balance de la campaña de ataques aéreos estadounidenses, que ya dura un mes, ha sido difícil debido a que el ejército no ha publicado información sobre los ataques, incluyendo los objetivos y el número de muertos. Los hutíes, por su parte, controlan estrictamente el acceso a las zonas atacadas y no publican información completa sobre los ataques, muchos de los cuales probablemente tuvieron como objetivo instalaciones militares y de seguridad.

El ataque aéreo al puerto de Ras Isa es el más mortífero conocido hasta la fecha en la campaña que ya lleva un mes. El coste real en vidas es difícil de calcular, afirmó Luca Nevola, analista principal para Yemen y el Golfo del Proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados, un centro de estudios.

Dado que atacan zonas civiles, hay muchas más víctimas. Pero también es difícil calcular cuántas, porque los hutíes publican declaraciones generales que abarcan a todas las víctimas… o tienden a centrarse solo en las víctimas civiles, dijo Nevola.

Para complicar aún más la situación, los ataques estadounidenses contra objetivos militares, afirmó Mohammed al-Basha, experto en Yemen de la firma de asesoría de riesgos Basha Report. Señaló un ataque estadounidense que Trump destacó en línea con imágenes en blanco y negro, que podría haber causado la muerte de unos 70 combatientes.

Aunque los hutíes afirmaron que se trataba de una reunión tribal, no publicaron imágenes ni identificaron a ninguna víctima, lo que sugiere firmemente que las víctimas no eran civiles, sino combatientes afiliados, dijo al-Basha. Sin embargo, el ataque nocturno contra el puerto de combustible de Ras Isa marca el primer incidente con un gran número de víctimas que los hutíes reconocen y publicitan abiertamente.

AP analizó imágenes satelitales del puerto proporcionadas por Planet Labs PBC que mostraban tanques de petróleo y vehículos destruidos, y lo que parecía ser petróleo filtrándose en el Mar Rojo.

Wim Zwijnenburg, analista de la organización holandesa por la paz PAX, dijo que aparentemente al menos tres tanques de almacenamiento de combustible habían sido destruidos y que se había producido una fuga de petróleo de los oleoductos de amarre.

Estados Unidos acusa a una empresa china de colaborar en los ataques hutíes

Una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, acusó a un proveedor chino de imágenes satelitales comerciales, Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd., de “apoyar directamente los ataques terroristas hutíes respaldados por Irán contra intereses estadounidenses”.

Durante una sesión informativa con periodistas, Bruce no dio más detalles. Sin embargo, reconoció un informe del Financial Times que citaba a funcionarios estadounidenses anónimos que afirmaban que la empresa vinculada al Ejército Popular de Liberación había proporcionado imágenes que permitían a los rebeldes atacar buques de guerra y buques comerciales estadounidenses que transitaban por el corredor del Mar Rojo.

Bruce dijo que “el apoyo de Beijing” a la compañía de satélites… “contradice sus afirmaciones de ser partidarios de la paz”.

En respuesta a una pregunta sobre la acusación, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, declaró el viernes: «No estoy familiarizado con la situación que usted mencionó». Sin embargo, insistió en que se considera que China insta a los países a «realizar mayores esfuerzos para promover la paz y la estabilidad regionales».

“Desde la escalada de la situación en el Mar Rojo, China ha desempeñado un papel positivo en la distensión”, dijo Lin. “¿Quién promueve las conversaciones de paz y la distensión, y quién impone sanciones y presión?”

La empresa no respondió a la solicitud de comentarios. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó en 2023 por supuestamente proporcionar imágenes satelitales a la fuerza mercenaria rusa Grupo Wagner mientras combatía en Ucrania.

No está claro si Chang Guang está vinculado al gobierno chino. En el pasado, el gobierno estadounidense ha compartido imágenes tomadas por compañías satelitales comerciales estadounidenses con aliados, como Ucrania, para evitar la publicación de sus propias imágenes ultrasecretas.