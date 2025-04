La Semana Santa es uno de los periodos del calendario litúrgico con mayor significado para las comunidades cristianas. En Estados Unidos, miles de hogares optan por consumir contenido audiovisual relacionado con los relatos bíblicos durante estas fechas, a través de plataformas digitales de acceso doméstico.

El auge del streaming ha facilitado el acceso a películas y series cristianas en servicios como Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, Apple TV y Angel Studios. Estas producciones abarcan desde dramatizaciones directas de los Evangelios hasta relatos contemporáneos basados en experiencias de fe.

Durante 2025, hay al menos siete producciones disponibles en EE.UU. para ver desde casa, todas vinculadas a la figura de Jesús o a temáticas cristianas. Algunas fueron estrenadas en años anteriores y otras forman parte del calendario reciente. Las plataformas ofrecen diversas opciones lingüísticas, aunque la disponibilidad de subtítulos o doblaje en español varía según el título.

¿Qué películas cristianas se pueden ver en Semana Santa 2025 en EEUU?

1. Los Elegidos (The Chosen) – Temporadas 1 a 4

Serie basada en los Evangelios, centrada en el recorrido público de Jesús y su interacción con discípulos, autoridades romanas y habitantes de Judea. Las primeras cuatro temporadas están disponibles gratuitamente en la aplicación oficial de Angel Studios. Según la misma fuente, la quinta temporada, que incluirá episodios como la entrada en Jerusalén y la Última Cena, se estrenará primero en cines.

Dónde ver: Angel Studios (gratis), Amazon Prime Video, Apple TV.

2. Revolución de Jesús (Jesus Revolution, 2023)

Basada en hechos ocurridos en California a fines de los años 60 e inicios de los 70, la película narra el inicio de un movimiento cristiano juvenil conocido como “Jesus Movement”. El relato sigue a un pastor evangélico, una comunidad hippie y jóvenes que adoptan la fe en medio de una contracultura.

Dónde ver: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV.

3. La Pasión de Cristo (The Passion of the Christ, 2004)

Recreación de las últimas horas de vida de Jesús, desde Getsemaní hasta su crucifixión. La cinta fue dirigida por Mel Gibson y hablada en arameo, latín y hebreo. De acuerdo con Hope Nation, se encuentra en producción una secuela titulada La Resurrección de Cristo, sin fecha oficial de estreno.

Dónde ver: Amazon Prime Video, Apple TV.

4. Resucitado (Risen, 2016)

Drama histórico centrado en Clavio, un oficial romano que investiga la desaparición del cuerpo de Jesús después de la crucifixión. La película ofrece una narrativa distinta al enfocarse en el escepticismo del protagonista y su confrontación con el testimonio de los seguidores de Cristo.

Dónde ver: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV.

5. El Hijo de Dios (Son of God, 2014)

Largometraje derivado de la serie La Biblia, producido por Mark Burnett y Roma Downey. La película abarca desde el nacimiento hasta la crucifixión de Jesús, utilizando escenas ya emitidas en televisión junto con material adicional.

Dónde ver: Hulu, Amazon Prime Video, Apple TV. El Hijo de Dios adapta escenas de la serie La Biblia en un largometraje sobre la vida de Jesús. (Captura de video)

6. El Cielo es Real (Heaven Is for Real, 2014)

Relato basado en el testimonio del niño Colton Burpo, quien asegura haber visto el cielo durante una operación de urgencia. El guion se basa en el libro publicado por su padre, un pastor metodista. La historia causó debate en medios religiosos y médicos por su representación de experiencias cercanas a la muerte.

Dónde ver: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV. El Cielo es Real narra la experiencia celestial de un niño durante una intervención quirúrgica. (Captura de video)

7. A prueba de fuego (Fireproof, 2008)

Drama centrado en un bombero que atraviesa una crisis conyugal. La historia retrata cómo, a partir de una guía cristiana entregada por su padre, el protagonista intenta restaurar su matrimonio a través de valores como el perdón, la oración y el compromiso espiritual. Aunque no trata sobre Jesús, promueve una visión cristiana del amor y la familia.

Dónde ver: Amazon Prime Video, Apple TV, Pure Flix.

8. Milagros del Cielo (Miracles from Heaven, 2016)

Película inspirada en la historia de Annabel Beam, una niña diagnosticada con una enfermedad digestiva crónica. Tras una caída accidental, se recupera sin explicación médica. Según declaraciones públicas y el libro de su madre, la niña relató haber tenido una experiencia espiritual durante el incidente.

Dónde ver: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV. Milagros del Cielo narra la curación inexplicable de una niña con enfermedad rara tras una caída. (Captura de video)

9. Dios no está muerto (God’s Not Dead, 2014)

Historia ambientada en una universidad estadounidense. Un estudiante cristiano se enfrenta a su profesor de filosofía ateo, quien desafía a los alumnos a negar la existencia de Dios. El conflicto académico desencadena una serie de eventos sobre libertad de expresión religiosa en espacios educativos.

Dónde ver: Amazon Prime Video, Apple TV, Hulu. Dios no está muerto: conflicto entre un estudiante creyente y su profesor ateo en una universidad. (Captura de video)

10. Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge, 2016)

Relato basado en la vida real de Desmond Doss, un objetor de conciencia que sirvió como médico en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de negarse a portar armas, rescató a decenas de soldados. La película muestra cómo su fe cristiana influyó en sus decisiones y lo sostuvo ante presiones militares.

Dónde ver: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV. Hasta el último hombre narra la fe del soldado Desmond Doss durante la Segunda Guerra Mundial, en Netflix y Prime Video. (Captura de video)

¿Qué contenidos cristianos familiares están disponibles en plataformas digitales?

Además de títulos orientados a adultos, algunas plataformas ofrecen contenidos aptos para público infantil o familiar. Uno de los estrenos anunciados para este año es Luz del Mundo (Light of the World), una película animada que narra la historia de Jesús desde la mirada de un joven pastor. Según Hope Nation, su distribución comenzará en salas, sin confirmación de su disponibilidad en plataformas al momento de esta nota.

La serie Los Elegidos, a pesar de ser una producción dramatizada, también ha sido utilizada por familias como herramienta de enseñanza religiosa. Angel Studios ofrece acceso gratuito a los episodios a través de su aplicación, sin requerir suscripción. Algunos capítulos cuentan con subtítulos y doblaje al español.

¿Qué servicios permiten ver películas cristianas desde casa en EE.UU.?

Las principales plataformas de streaming con disponibilidad de contenido cristiano en EE.UU. incluyen:

Amazon Prime Video : ofrece todos los títulos mencionados mediante alquiler o compra.

: ofrece todos los títulos mencionados mediante alquiler o compra. Apple TV : incluye opciones de compra digital y, en algunos casos, contenido doblado o subtitulado.

: incluye opciones de compra digital y, en algunos casos, contenido doblado o subtitulado. Netflix : disponible en planes por suscripción. Títulos como El Cielo es Real y Resucitado se pueden ver dentro del catálogo básico.

: disponible en planes por suscripción. Títulos como El Cielo es Real y Resucitado se pueden ver dentro del catálogo básico. Hulu : cuenta con títulos seleccionados como El Hijo de Dios y Pablo, Apóstol de Cristo.

: cuenta con títulos seleccionados como El Hijo de Dios y Pablo, Apóstol de Cristo. Angel Studios: plataforma dedicada a contenido cristiano gratuito, disponible a través de aplicación móvil o web.

La oferta varía según la región y condiciones de derechos de distribución. No todos los contenidos ofrecen versiones en español o subtítulos. Se recomienda consultar directamente cada plataforma para verificar disponibilidad lingüística y técnica.