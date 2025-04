El exembajador dominicano en la Santa Sede, Víctor Grimaldi, reveló ayer que el pueblo dominicano debe sentir agradecimiento hacia el fallecido papa Francisco porque nunca fue hostil contra los intereses del país a pesar de que hubo gestiones, de grupos que no identificó, para que emitiera una declaración de condena contra el país por el conflicto con Haití.



Grimaldi fue embajador ante el Vaticano desde el 2009 al 2020. “Cuando me despedí de él, que fui con mi familia a despedirme de él en el mes de enero del año 2020, ahí conversé con él por 20 minutos aproximadamente; yo le entregué un mapa que le había prometido hace algunos años cuando hablamos personalmente del tema de Haití y la República Dominicana; entonces volví con el mapa del relieve de la isla, el mapa lo había elaborado Frank Moya Pons cuando fue ministro de Medio Ambiente”, relató.



Añadió que en ese encuentro le explicó cosas importantes sobre el territorio de la isla y de cómo se distribuye el espacio que habitan el pueblo de Haití y de la República Dominicana.



“Y él fue muy prudente, prudente, siempre prudente, cuando trataba este tema de Haití y la República Dominicana, cuando lo trataba públicamente, me refiero a cuando lo mencionaba, porque no se dejó incitar nunca, porque hubo intentos de que se dejara incitar, porque trataron de incitar a la iglesia, en cierto momento, para que asumiera una posición en contra de los intereses de la República Dominicana”, refirió Grimaldi.



El diplomático valoró la actitud del santo padre.



“Francisco en eso fue muy equilibrado, el defendía los inmigrantes porque ese es un principio de la iglesia católica, pero nunca asumió una posición hostil hacia los intereses del pueblo dominicano y hacia el Estado dominicano, esa es una de las cosas que debemos agradecerle”, consideró el exembajador en el Vaticano.



Reiteró que hubo interés en que el fallecido sumo pontífice se pronunciara en contra de la República Dominicana. “Hubo interés en que algún momento el Papa emitiera alguna condenada en contra de la República Dominicana, si se le puede llamar, es una de las cosas más importantes de las que tienen que ver con el papa Francisco”, subrayó entrevistado en Despierta con CDN a raíz de la muerte del papa Francisco.



El exembajador en la Santa Sede rememoró su experiencia con el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en el proceso de selección de Mario Bergoglio como papa en marzo de 2013. Después que empezaron las congregaciones generales. “Recuerdo que cuando Benedicto XVI renunció, de la República Dominicana asistió el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, yo todos los días lo llevaba, después lo iba a buscar, lo llevaba por la mañana y lo recogía por la tarde, y las principales figuras importante de cada iglesia acudirán a las congregaciones generales”, expresó de su experiencia.

Grimaldi explica uso del término cónclave

Grimaldi, que tiene conocimientos profundos y experiencia sobre el Estado del Vaticano, explicó el origen del término cónclave, la reunión de cardenales que escoge al papa: “Lo que se llama el con clave, así es como se pronuncia en italiano, porque proviene de la palabra llave, aunque en español se dice cónclave, esa es la reunión de los cardenales (para votar al nuevo papa)”.