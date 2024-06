Tumultuoso pero con grandes logros, culmina año escolar

El año escolar 2023-2024 se caracterizó por grandes desafíos, que en un momento determinado pusieron en riesgo su efectiva culminación, pero también, por logros que marcan la obtención de mejoras continuas a favor del estudiantado.



Los principales actores del sistema educativo consultados aseguran que este año escolar alcanzó un cierre efectivo pese a las muchas trabas que atravesó.



Expertos hablaron del año escolar 2023-2024 que ya cierra, resaltaron los objetivos alcanzados, los puntos pendientes por mejorar en materia de aprendizajes, retos superados y perspectivas para el próximo periodo 2024-2025.



Entre los especialistas consultados para hablar de los temas más relevantes que marcaron el año escolar se encuentran Darwin Caraballo, director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Ancell Scheker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación y Jaime Tolentino, presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela.

Más de un millón de libros de textos mal escritos

En la remembranza de las dificultades que marcaron el periodo escolar, resalta la puesta en uso de 72 nuevas publicaciones digitales e impresas de libros de textos producidos y editados por 11 universidades y academias del país.



Tras el anuncio y la distribución de 1,472,320 libros en todos los distritos; no faltó tiempo para que salieran a relucir las denuncias de faltas ortográficas, gramaticales y de datos en la formulación de los textos.



Este hecho provocó que el ministro de Educación, Ángel Hernández, asegurara que procurará que “a la mayor brevedad posible”, que se subsanen los errores en los libros de textos y aseveró que esto no implicaría ningún costo extra a la inversión aproximada de 1,200 millones de pesos que gastó.

Serie de paros de docencia

Sin embargo, el percance con los libros de textos fue “peccata minuta” para el Ministerio y los estudiantes del sector público educativo en comparación con la serie de paros docentes que pusieron en riesgo la culminación del año escolar.



Vale la pena recordar, que desde el pasado 23 de abril hasta el 06 de mayo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) realizó una serie de paros y manifestaciones de maestros en diferentes puntos del país, para exigir un aumento salarial de un 20%, incentivo por complejidad en el cargo de los coordinadores pedagógicos, equipamiento de las escuelas públicas, nombramiento de profesores que hacen falta en el sistema educativo y otras demandas.

Cronología de los paros de docencia

El primer paro fue realizado frente a la sede central del Ministerio de Educación, en esta se dieron cita delegaciones de maestros de todas las provincias y municipios del país.

Ocho días después de esta masiva convocatoria, la docencia nacional fue una vez más paralizada para realizar una marcha hacia el Ministerio de Trabajo. Estas manifestaciones se realizaron en sus respectivas demarcaciones.

Luego de está, la próxima paralización se realizó el 03 de mayo, como fue prometido por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo en la región sur del país, donde una población de aproximadamente 400,000 estudiantes, no recibieron el pan de la enseñanza.

El último paro acompañado de protesta que realizó el sector magisterial fue el 06 de mayo en la en toda la región norte. Es necesario resaltar que ese mismo día una comisión de expresidentes y ex secretarios generales de la ADP se reunieron con el Ministro de Educación, Ángel Hernández para fungir como mediadores ante ese conflicto.

Concurso docente 2024

Otro impase que se puede describir como “la cereza del pastel” para terminar este periodo escolar, es el Concurso de Oposición Docente 2024, del cual el pasado 06 de junio la Asociación de Profesores anunció que se retiraba porque el Ministerio de Educación se opuso a la posposición del certamen.



La ADP justificó su acción, al decir, que tomó la decisión para evitar hacerse compromisario de un proceso en el que ha sido imposible ejercer la acción de veeduría, defensa y validación del cumplimiento con los requerimientos técnicos y legales del concurso de docente.

Impacto del TRAE

Pese a las vicisitudes mencionadas, el año escolar también se caracterizó por grandes logros, entre ellos, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que comenzó el 10 de enero 2023 con un plan piloto.



Tras los buenos resultados en la disminución del abandono escolar y el ahorro a las familias en costos de transporte este programa continuó en el período 2023-2024. Desde su lanzamiento hasta el 14 de junio de 2024, el TRAE transportó desde y hacia las escuelas a 9,787,060 estudiantes.



Este número transportado ha producido un ahorro a las familias de RD$2,936,120 millones de pesos. El TRAE está siendo implementado en 11 provincias y el Distrito Nacional, impactando la vida de 942,950 estudiantes, equivalente al 49.77% del total planificado.

Avances en las Pruebas PISA 2022

Otro hecho trascendente que marcó y renovó la esperanza de obtener grandes logros en materia de aprendizaje, fueron los resultados de las Pruebas PISA 2022, donde la República Dominicana conquistó su máximo histórico con 350 puntos, 11 más que en 2015 y un ligero, pero satisfactorio aumento, tras el desplome a 334 puntos en 2018.



Se recuerda que los puntajes alcanzados por República Dominicana en 2022 fueron de 351 puntos en Lectura, 360 en Ciencias y 339 en Matemáticas. En tanto, la puntuación global se elevó hasta 350 puntos, tras obtener 339 en 2015 y descender a 334 puntos en 2018.

Regularizan transferencias a las juntas descentralizadas

Otro hecho que impactó la calidad educativa en este periodo escolar fue la regularización de las transferencias de fondos descentralizado a la juntas de centros educativos, las regionales y distritales, que anteriormente apenas recibían de 3 o 4 cuotas en el año, en cambio ahora llegan cada mes.



Es necesario aclarar, que aunque los fondos por concepto de descentralización no se transfieren por periodo escolar sino por año fiscal, estos son los que ayudan a las escuelas a tener autonomía.



En el año 2023 se transfirió un total de RD$6,356,394,651.87, de los cuales se distribuyen el 5% para las juntas regionales, el 10% para las juntas distritales y el 85% para las juntas de centros educativos. De igual manera, para este año 2024, ya se transfirió el primer trimestre por un monto total de 1,855,295,662.81.

Nuevo año escolar

El año escolar 2023-2024 fue cursado por 2,604,449 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial para Nivel Inicial, Primario, Secundario y de Adultos. De estos egresarán cerca de 130 mil estudiantes.



Sin embargo, se espera que para el 2024-2025 inicien unos 30 mil nuevos estudiantes. Por esta y otras razones, cada año escolar trae consigo nuevo desafío y este próximo periodo entrará con tareas pendientes por resolver, para todos los sectores involucrados en el desarrollo educativo nacional.

En este orden, es necesario destacar que las dos manos que empujan este desarrollo son el gremio magisterial y el Ministerio de Educación, de ellos junto a los padres y madres, dependerá que aproximadamente 2.504,449 estudiantes que cursarán el año que se avecinan reciban el pan de la enseñanza.

Ancell Scheker, Viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Minerd

Califican año escolar como “exitoso”

“Podemos calificar el año escolar 2023-2024 como exitoso porque durante su transcurso se logró superar grandes retos”, expresó la viceministra de Servicios Pedagógicos, Ancell Scheker.



Ella subrayó que el hecho de culminar el año escolar es un logro. Agregó que entre los desafíos que a su entender fueron superados durante este año figurra comenzar con un nuevo currículum, al cual se le realizó una adecuación en los niveles de inicial, primaria y secundaria, al tiempo en que se instruye a los docentes, debido a que se le hicieron cambios al sistema de evaluación de los aprendizajes.



De igual modo resaltó como una tarea importante que se superó la realización del Concurso de Oposición Docente 2023, y la aplicación de la Inducción a más de 20 mil nuevos docentes.

Tarea pendiente

Sin embargo, también explicó que para el nuevo periodo escolar hay tareas pendientes que resolver por el bien del estudiantado y el magisterio, como es el caso de las evaluaciones de desempeños docentes, que no se ha realizado por desacuerdos entre el gremio y la institución del Estado.



Otros temas son el fortalecimiento a varios programas como, el del primer siglo para asegurar que los niños aprendan a leer y a escribir en los primeros grados. así como la consolidación de los programas de secundaria.

Darwin Caraballo, Director ejecutivo de educa



Perspectivas de Educa para el nuevo año

El director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo habló de las perspectivas que se tienen para el próximo año y enfatizó que el aumento presupuestario de Educación se haga con base en mayores niveles de logros.



“Porque de lo contrario se seguirán volcando los recursos al sector sin los resultados esperados. Y la ineficiencia que hay la sociedad dominicana no debería seguir aguantando luego de más de 10 años del presupuesto del 4%.



Afirmó esperar que para este nuevo periodo no ocurran las interrupciones que se presentaron en este año, porque la educación requiere de sistematicidad y continuidad para que funcione.



Respecto al avance en las Pruebas PISA, el director ejecutivo de Educa afirmó: “La magnitud de este cambio no es para celebrar pero si renueva los ánimos para trabajar”.



Porque desde Educa se espera una mayor orientación en las materias de aprendizaje como son: lenguas, matemática y ciencias.



Asimismo aseguró que, tienen la esperanza de que la educación avance más en las coberturas, “ya que el país hace más de 10 años se propuso universalizar el nivel inicial y aún está muy lejos de lograrlo”.

Desde Educa abogan por que los jóvenes de secundaria que han desertado se les permitan curar certificaciones técnicas para que puedan insertarse en el mercado laboral.

Jaime Tolentino, Presidente de la Asociación de Padres



Buscan erradicar los paros de docencia

El presidente de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, Jaime Tolentino declaró que desde que la Asociación de Profesores amenazó con la serie de paros de docencia en las regionales, ellos realizaron una demanda ante un tribunal para impedir que estas situaciones sigan ocurriendo.



En el mes de mayo la ADP hizo un calendario para realizar paros y protestas en los centros educativos regionales, por lo que decidieron ponerles una demanda para evitar que en el fin de año escolar, que estaba ley de menos de un mes y medio, se viera afectado, afirmó.



“El juicio fue remitido para el 11 de junio, desde el mes de mayo que pusimos la demanda. Ahora estamos a la espera del fallo en la sentencia y aseguramos que si esta no es a favor vamos apelar, porque no podemos seguir permitiendo que cada vez que los maestro quiera dejen de dar docencia lo hagan” aseveró.



Tolentino manifestó que pese a que el año escolar ya terminó espera un fallo a favor para poder evitar que en los años escolares venideros los maestros suspendan las docencias por cualquier cosa que ellos quieran lograr.



“Como padres y como sociedad y como país no debemos permitir que el pan de la enseñanza de nuestros niños se tronche cada vez que quiera el sindicato”, subrayó el presidente del gremio que representa los padres dominicanos.