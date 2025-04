Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desea alcanzar “acuerdos a medida” con los países a los que ha impuesto aranceles y que ya se han mostrado dispuestos a negociar con Washington.



En un acto en la Casa Blanca, Trump presumió de que casi 70 países ya se han puesto en contacto con su Administración para negociar la retirada de los aranceles que comenzaron a aplicarse la semana pasada.



“Estamos haciendo un gran trabajo y vamos a cerrar lo que yo llamo acuerdos a medida, no de los que se compran ya hechos. Son acuerdos altamente personalizados. En este momento, Japón está volando hasta aquí para llegar a un acuerdo. Corea del Sur también está viniendo, y otros países están haciendo lo mismo”, afirmó el mandatario.



Trump reconoció que el único problema es que hay tantos países interesados en negociar con Washington que su equipo no va a poder “atender a tantos tan rápido”, aunque subrayó que no hay prisa, ya que Estados Unidos “ya está recibiendo dinero” gracias a los aranceles que las empresas deben abonar en las aduanas para introducir productos extranjeros.



Según dijo, Estados Unidos está ingresando “2,000 millones de dólares al día” por esos aranceles. “Es mucho dinero. Y Estados Unidos va a volver a ser muy rico, muy pronto. Lo van a ver”, aseguró.



El presidente, además, reiteró que algunos países han tratado a EE.UU. “de forma muy injusta” a lo largo de los años, y mencionó en particular a China, que a su juicio “se ha aprovechado” de su país, lo ha “estafado” y lo ha “dejado por muerto”, hasta que él regresó al poder para imponer medidas proteccionistas.



El pasado 2 de abril, jornada que Trump bautizó como “el Día de la Liberación”, anunció un arancel global del 10 % para todos los países con los que EE.UU. mantiene relaciones comerciales, medida que entró en vigor el pasado sábado.