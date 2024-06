La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (Asibenas) destacó el impacto que tiene el sector en la economía dominicana, que se evidencia en los más de 60 mil empleos directos, indirectos e inducidos que genera, con un aporte al fisco de más de 15 mil millones de pesos.



Mientras que también aporta un valor agregado de 55,000 millones de pesos, equivalente al 0.96 % del Producto Interno Bruto (PIB), según informó la directora ejecutiva de Asibenas, Nicolle Valerio Issa.



“Como industria tenemos tres prioridades: impulsar el bienestar del consumidor, promover la conservación del medio ambiente, y ser un ente de aporte continuo a la economía nacional”, señaló la ejecutiva durante su participación en el “Seminario sobre Seguridad y Regulación en el Sector de Bebidas No Alcohólicas” que fue dirigido a periodistas especializados en salud y economía.



Valerio Issa dijo que los productos del sector se distribuyen en un 90% en el comercio, que contempla los detallistas y los supermercados, así como en un 10% en el sector hotelero.



“Nosotros constantemente estamos haciendo alianzas tanto con los colmados, con los supermercados y con los hoteleros para fines de promover el dinamismo del sector de bebidas no alcohólicas en la República Dominicana”, indicó.



Sobre el evento, Valerio Issa explicó que se realizó con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la transparencia del sector, al describirlo como parte de los esfuerzos de colaboración dentro de la industria nacional para posicionar al país como referente a nivel regional.



Precisamente, Santiago López Jaramillo, director del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas para América Latina y el Caribe, resaltó los aportes de la industria de bebidas no alcohólicas a nivel regional, en donde generan 4 millones 618 mil empleos.