Es del 21 al 30 y participarán desde expositores internacionales hasta los productores locales; y habrá créditos

La Feria Agropecuaria Nacional 2025, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG), es un evento clave para el sector agropecuario, que destaca la calidad y el potencial productivo del país.



Alfredo Ríos, tesorero del Patronato, ofreció detalles sobre las actividades y atractivos que formarán parte de esta actividad, que es ya una tradición en República Dominicana; empieza el viernes 21 de marzo y concluirá el día 30.



“Este año hay una idea clara y definida de que el evento se está convirtiendo en la plataforma ideal del sector agropecuario en general, porque ahí están representados todos los sectores que confluyen en el Patronato. La parte agrícola, la parte agropecuaria, la bovina, los arroceros, los porcicultores, la agricultura… o sea, todo está dentro de eso”, explicó Ríos, en el Desayuno de elCaribe y CDN.



Indicó que se quiere convertir la feria en una plataforma de intercambio de conocimiento, una plataforma de intercambio económico y una plataforma de intercambio de modelos de producción.



“Realmente estamos orientados también, muy muy enfocados a lo que es la familia dominicana.



Queremos que esto sea una feria de familia. Yo, por ejemplo, que trabajo en el área de leche, en el área láctea, doy unos turs a los muchachos, a los niños pequeños. Generalmente me gustan más los niños de cinco años hacia abajo para dar ese tur, porque son los que hacen las preguntas más sinceras. Entonces yo les pregunto, señores, ¿ustedes saben de dónde sale la leche? Y para mi sorpresa, y probablemente la de ustedes, la respuesta más común que yo tengo es que sale de la nevera. Entonces eso te despierta a ti una curiosidad de decir, ¿cómo yo cambio esa percepción? Porque es una percepción por falta de conocimiento, expuso.



De ahí que uno de los objetivos claros que tiene la Feria Agropecuaria en esta versión es ofrecer una experiencia didáctica. “Este año venimos con tecnología, porque hay que usarla, para que los muchachos se interesen. En estos tiempos modernos todo el mundo tiene un celular y la información fluye mucho más fácil. Entonces tenemos unos códigos QR alrededor de la feria, que tú puedes escanear y vas a tener información directa de qué estás viendo en ese momento. Pero aparte de eso también tenemos unos tokens electrónicos”, adelantó Ríos.



Concretamente, son unas pantallas electrónicas grandes, didácticas, que tienen audio y video y están conectadas a internet. Pueden ser actualizadas en vivo, si hay un evento educativo que está pasando. Esas pantallas que refiere el Tesorero del PNG, serán colocadas estratégicamente en siete puntos de la feria, donde comenzará la ruta didáctica. Esa ruta didáctica está muy orientada a las visitas de los estudiantes; eso no quiere decir que esté prohibida a personas interesadas en ella. Para los estudiantes habrá sorpresas que podrán llevarse a casa. Pero la feria también tiene un norte claro de cambiar la mentalidad de las personas adultas, los productores, y en sentido general de lo que se dice a los hijos sobre la actividad productiva de campo. Se busca generar espacios para despertar el interés por la agropecuaria, un aspecto que adicionalmente viene a sumar al tema del relevo generacional del que a menudo se habla con preocupación.



¿Cuáles acuerdos comerciales suelen lograrse a nivel de la feria y cuáles son las expectativas?, le preguntó elCaribe a Alfredo Ríos. Como parte de su respuesta indicó que la exposición agropecuaria se está internacionalizando cada vez más y atrayendo más la mirada de otras naciones, que observan con atención el potencial y la fuerza productiva local.



“Tenemos tres expositores internacionales dentro de la feria, eso no se veía antes; tenemos una asociación de caballistas de Estados Unidos que va a tener un stand representando su raza de caballos dentro de la feria. Entonces, los acuerdos comerciales que podamos lograr realmente dentro de la feria son múltiples. Tenemos alrededor de 200 expositores comerciales dentro de la actividad”, calculó. Este año se incorporan instituciones de elevado prestigio y fortaleza, como es el caso del Banco Popular Dominicano. Estará el Banco Reserva y el Banco Agrícola, que ofertará financiamiento atractivo de un 6%, y para quienes elijan financiar con esa entidad se van a rifar diez préstamos a tasa cero.



El costo de realización



Alfredo resaltó que el movimiento económico, “que lamentablemente” en años anteriores no se medía, empezó a medirse y la tendencia es astronómica. ¿Qué cuesta montar la feria y qué nivel de retorno hay?, se le pregunta al Tesorero del PNG. “Definitivamente, encontramos un patronato con muchas necesidades, no solamente económicas, sino de inversión. Recuerden que es un activo de la ciudad de Santo Domingo que fue fundado en 1952. Entonces hay temas de mantenimiento a los que fue necesario prestar atención en los últimos tres años para poder tener una feria de calidad. Entre ellos está la parte del agua, la parte eléctrica, la seguridad, la brecha perimetral y demás, que no tienen que ver directamente con gastos o costos de implementación de una feria o de montaje de una feria, pero sí tienen que ver con el apoyo logístico que tiene una feria, desde el punto de vista de las instituciones en realidad. Tomen en cuenta que nosotros estamos activos todo el tiempo en el año y tenemos presencia de los caballistas todo el tiempo, entonces requieren servicios, agua y demás. Electricidad, que es un tema también complicado”, expuso.



Informó que se han realizado inversiones significativas dentro de las reparaciones en los últimos tres años, y que montar una feria ronda, promedio, los 20 y 22 millones de pesos. Sobre el presupuesto de facturación, se espera que este año sea un poco mayor y que haya un superávit “para poder mantenernos”.



El Patronato de Ganaderos es una entidad que no cuenta con presupuestos fundamentales. “Nosotros tenemos que generar nuestro propio ingreso para poder mantenernos y tiene unos gastos fijos mensuales significativos. En ese sentido creo que hemos orientado a la feria a que tratemos en una eventualidad de ser autosostenibles. Entendemos que hemos logrado una gran parte de eso”, expuso Ríos. Como antesala a la feria o “calentamiento” de lo que es esa cita esperada, el pasado sábado 15 de marzo se realizaron actividades previas, que incluyeron una cabalgata, la subasta de ganado y una demostración ovino-caprina, que buscan generar entusiasmo en el público y promover la interacción con los productores locales.

Martín Polanco, Nelson Rodríguez, Alfredo Ríos, Diana Rodríguez, Rosmery Féliz y Andrés Tovar, en la parte preliminar de la entrevista. Alfredo Ríos, del PNG, respondió a cada una de las preguntas colocadas sobre la mesa. Para la versión de este 2025 la agenda de la Feria Agropecuaria es amplia y diversa. El tesorero del Patronato Nacional de Ganaderos es un conocedor del tema agropecuario.

Uno de los principales atractivos será el Concurso de Carnes, que contará con un formato innovador de 360 grados, en el que los cortes serán exhibidos en el centro mientras el público rodea la escena. Un juez dominicano altamente capacitado evaluará las carnes y explicará en tiempo real los diferentes cortes y sus características a través de una pantalla gigante. Además, se ha invitado a chefs reconocidos y a gerentes del sector de alimentos y bebidas de distintos hoteles y restaurantes para que conozcan de primera mano la calidad de la carne producida en República Dominicana.



En cuanto a la producción local, Ríos destacó que el país ha avanzado significativamente en la cría de ganado bovino y caprino, logrando mejorar tanto la cantidad como la calidad de los cortes especializados. Subrayó que productos como las costillas de cordero, comúnmente importadas de Nueva Zelanda y Australia, ya están siendo producidos en suelo dominicano, aunque aún se requiere aumentar el volumen para abastecer el mercado de manera competitiva.



Otro punto clave será la exhibición de avances en genética y reproducción animal. Empresas especializadas en transferencia de embriones estarán presentes para mostrar cómo estas técnicas han impulsado la mejora de razas en el país. Ríos explicó que la transferencia de embriones permite obtener una genética de alta calidad sin que la vaca receptora influya en el ADN del animal, lo que representa un avance crucial en la producción ganadera dominicana.



Las funciones del Patronato



Alfredo explicó que el PNG tiene cuatro funciones básicas. La primera es la administración de la Ciudad Ganadera, de la Feria Agropecuaria, El entorno de la ciudad ganadera es su principal propósito”, explicó.



El segundo propósito es organizar ferias y subastas, tanto a nivel nacional, como que empezará el viernes 21, así como a nivel regional.



La tercera es el mantenimiento del árbol genealógico de todas las diferentes razas pecuarias, y la cuarta lo convierte en un asesor en términos pecuarios para el Poder Ejecutivo, tanto en adquisición de ganado, en caso de que tengan un proyecto de adquisición de ganado, o en política pública del sector.

Hay que hacer más atractivo el campo

“La agropecuaria es difícil, es un sacrificio, tienes que tener pasión. Pero si tú te tecnificas, si eficientizas tu producción, puedes vivir bien. Entonces, eso es una forma de contribuir a que no haya una migración del campo a la ciudad, sino que la gente se quede produciendo. Es muy necesario para nosotros. La ciudad de Santo Domingo tiene 4 millones de habitantes, el 40 por ciento prácticamente de la población nacional”, calculó Alfredo.



Desde su punto de vista, esa mentalidad debe cambiarse a los productores, hasta llevarlos a entender que ellos actúan como un mercado. “Todos los productores pensamos que nuestro mercado es República Dominicana, que las fronteras de nuestro país diseñan o dictan cuál es el mercado que nosotros tenemos.



Pero realmente debemos de pensar diferente. El mercado de nosotros es global, es el mundo, es diferente. A nosotros nos están viendo desde fuera con esa misma visión (…)”, dijo.