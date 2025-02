En República Dominicana, el interés por trabajar ha crecido, si se parte de los números del último trimestre de 2024, comparados con igual período del 2023.



De acuerdo con una revisión hecha por elCaribe sobre los datos del Ministerio de Trabajo, hubo un incremento en el número de demandantes de empleo, registrado entre octubre y diciembre, a través de la Bolsa Electrónica de Empleo, que pasó de 3,421 en 2023 a 5,252 en 2024, un aumento del 53.6%.



Asimismo, el número de empresas activadas en esta plataforma subió de 89 a 103, mientras que las vacantes registradas aumentaron de 1,828 a 4,315, lo que refleja un crecimiento del 136.1%.



En el servicio presencial de las Oficinas Territoriales de Empleo (OTEs), también se observó un incremento en los demandantes de empleo atendidos, que pasaron de 5,298 en 2023 a 8,457 en 2024, un alza del 59.6%. El número de empresas activadas en este canal creció de 382 a 692, mientras que las vacantes registradas casi se duplicaron, al pasar de 12,251 a 22,911.



Las jornadas de empleo experimentaron un aumento en su número, de 17 en 2023 a 32 en 2024. Las vacantes disponibles en estas jornadas subieron de 1,828 a 12,905, y los solicitantes referidos aumentaron de 1,402 a 3,253. Sin embargo, mientras que en 2023 no se reportaron colocaciones en estas jornadas, en 2024 se registraron 282. Por otro lado, las ferias de empleo pasaron de 13 en 2023 a 17 en 2024. El número de asistentes creció de 1,764 a 2,634, y los solicitantes referidos de 2,639 a 3,506. En 2023 no se reportaron colocaciones en estas ferias, en 2024 hubo 242, lo que indica que “la cosa” estuvo mejor.



Los servicios de orientación ocupacional también evidenciaron un crecimiento. Los talleres impartidos aumentaron de 227 a 479, y los participantes en estos talleres pasaron de 7,949 a 14,029, un incremento del 76.5%.



A pesar del incremento en la cantidad de demandantes de empleo, vacantes y eventos de intermediación laboral, la tasa de colocación no experimentó un aumento proporcional. Esto indica que, aunque se generaron más oportunidades, la conversión de estas en empleos efectivos sigue siendo un desafío.



Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan una expansión en la actividad de intermediación laboral, pero evidencian que el crecimiento en las ofertas de empleo no necesariamente se traduce en mayor inserción laboral efectiva. La relación entre vacantes y colocaciones es un punto a mejorar en la dinámica del mercado laboral.



El servicio al cliente



El Ministerio de Trabajo registró un total de 64,038 atenciones por sexo y un cálculo de prestaciones laborales en el período octubre-diciembre de 2024, frente a 56,615 en igual período del año 2023, con un incremento de 7,423 atenciones (13.1% más). Según los números de la Dirección de Coordinación del Sistema de Inspección, colgados en la página web del Ministerio, de este total, 37,395 atenciones (58.4%) correspondieron a hombres, mientras que 26,643 atenciones (41.6%) fueron de mujeres.



La región Ozama o Metropolitana concentró el mayor volumen de atenciones con 25,805 casos (40.3% del total nacional). Dentro de esta cifra, 14,660 (22.9% del total nacional) correspondieron a hombres, mientras que 11,145 (17.4%) fueron mujeres.



Le siguen las regiones Cibao Norte, con 8,977 atenciones (14.0% del total nacional), de las cuales 5,690 fueron hombres, y Yuma, con 6,241 atenciones (9.7%), de las cuales 3,688 correspondieron a hombres.

Las quejas de la gente y las atenciones ofrecidas

Por parte del Ministerio de Trabajo, en la región Valdesia se registraron 5,341 atenciones (8.3% del total nacional), de las cuales 3,232 fueron hombres. En tanto, Higuamo tuvo 3,355 atenciones (5.2%), de las cuales 2,022 correspondieron a hombres. En Cibao Nordeste se reportaron 3,323 atenciones (5.2%), de las cuales 1,903 fueron hombres, mientras que en Cibao Sur se registraron 3,567 atenciones (5.6%), con 2,192 correspondientes a hombres.



En las regiones de menor volumen de atenciones, Cibao Noroeste reportó 2,554 atenciones (4.0%), con 1,520 hombres; El Valle tuvo 3,080 atenciones (4.8%), con 1,474 correspondientes a hombres; y Enriquillo registró 1,795 atenciones (2.8%), de las cuales 1,014 fueron hombres.



Los datos reflejan la distribución regional de la asistencia brindada por la institución y la importancia de la segmentación por género en el total de gestiones atendidas en el último trimestre de 2024. Las ferias de empleo son importantes porque ofrecen un espacio de interacción directa entre los empleadores y los buscadores de empleo, lo que facilita una conexión más inmediata y personalizada. Además, permiten a los solicitantes conocer de primera mano las oportunidades laborales disponibles.