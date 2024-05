ESCUCHA ESTA NOTICIA

Su empresa se dedica a reparar el cabello con ingredientes 100 % naturales

Si se habla de emprendimiento y de elevada capacidad para avanzar, la dominicana Andreina Matos, propietaria de ASAP Cosmetics, es una figura prominente.



Su empresa se dedica a reparar el cabello con ingredientes naturales de origen dominicano, elaborados por manos 100 % locales. “Los productos no tienen formalina ni químicos dañinos para el cuidado de la salud capilar de todos mis clientes”, asegura, en una interesante conversación con el periódico elCaribe.



Es un tema que le apasiona y del que habla con suficiente soltura. La inspiración para su negocio surgió de su propio hobby: preparar bombas y goteros capilares para amigas y compañeras de trabajo, especialmente aquellas que experimentaban problemas capilares postparto. “Les preparaba a la mayoría de ellas, cuando regresaban convertidas en madres y con una caída significativa del cabello al reincorporarse de licencia de maternidad”, explica Andreina.



Desde sus humildes comienzos, la trabajadora e innovadora dama ha experimentado un crecimiento notable. “Bueno, aquí siempre voy a ser una eterna aprendiz, porque siempre estoy leyendo y buscando información sobre el cabello”, admite, y deja al descubierto la humildad que le adorna como persona.



Su enfoque en la mejora continua y la atención personalizada al cliente ha sido fundamental para expandir su base de clientes. “He notado que las personas se sienten más acompañadas porque no les vendo por vender, sino lo que realmente necesitan su cabellos”, asegura.



El alcance de su negocio va más allá de las fronteras locales, con envíos semanales a varias ciudades de los Estados Unidos. “Ahora hago envíos semanales a New York, Miami y Pennsylvania; también he enviado unos cuantos a Panamá”, indica Andreina. Una de las claves del éxito de ASAP Cosmetics radica en su enfoque inclusivo. Sus productos pueden ser utilizados por personas de todos los ámbitos sociales y económicos, brindan soluciones accesibles y de calidad para el cuidado capilar. “Mis productos pueden ser usados por toda la familia con un nivel socioeconómico medio y personas BC+ porque todo el mundo se lava el cabello al menos una vez por semana”, agrega.



Una persona BC+ es alguien con un nivel socioeconómico medio-alto, que tiene ingresos y calidad de vida un poco superiores a la clase media, pero sin llegar al nivel de lujo.



Aunque el camino del emprendimiento no ha estado exento de desafíos, Andreina ha demostrado una notable perseverancia. “Tener que hacerlo todo al estilo Bugs Bunny, siendo madre de niñas pequeñas, esposa y trabajar para otras empresas… hay mucho de este negocio que lo hago en las madrugadas y los fines de semana”, confiesa.



Sin embargo, los logros obtenidos son fuente de gran satisfacción para ella. “Poder crear una marca desde cero y aplicar todo el conocimiento en gestión de marca adquirido; pero sobre todo, divertirme al comercializar mi hobby, eso es no trabajar trabajando”, añade, con tono de satisfacción. Se le puede contactar por vía de Instagram, en @asapcosmeticsrd, al whatsApp 829-493-3475 y próximamente en la página web que está en proceso.



Con una mentalidad orientada hacia el futuro, Andreina tiene claros sus planes para el crecimiento de ASAP Cosmetics. “En el futuro ya los tengo todos realizados, lo visualizo como que ya lo tengo hecho”, reflexiona. Determinación le sobra, y lo demuestra en cada palabra que expresa.



El impacto personal de esta experiencia emprendedora en Andreina es notable. “Me ha ayudado lo enfocada que soy en los resultados y en los detalles”, dice.



Además de su dedicación a ASAP Cosmetics, Andreina tiene una vertiente activa en el campo de la publicidad y el marketing. Con más de 15 años de experiencia trabajando con marcas reconocidas a nivel local e internacional, su expertise en el área es indiscutible. “Mi corazón está dividido en dos porque amo mi proyecto en ASAP pero también amo y me divierto en la publicidad y marketing”, asegura. Su habilidad para brindar servicios de contenido para redes sociales y gestionar eventos en el mismo sector le ha valido un lugar destacado en el mundo del marketing dominicano.

El buen servicio está primero



El nombre “ASAP Cosmetics” no solo es un reflejo de la rapidez y eficacia de sus productos, sino también de la filosofía de servicio al cliente de Andreina. “As soon as possible” es la promesa implícita de que los clientes verán resultados tangibles en el menor tiempo posible al probar los productos de la marca. Esta dedicación al servicio al cliente se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de ASAP Cosmetics, consolidando su reputación en el mercado.



Para aquellos que están considerando embarcarse en el mundo del emprendimiento, Andreina ofrece consejos valiosos basados en su propia experiencia. “Que empiecen con lo que tienen en las manos y luego vayan mejorando; reinvirtiendo en el mismo negocio que inicien”, aconseja.



Según datos oficiales, de ProDominicana, las exportaciones de productos cosméticos en el 2022 cerraron con un total de US$116.6 millones, con incremento de 6.9 % en comparación con el 2021, acumulando un total de US$71.9 millones en exportaciones.