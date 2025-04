La República Dominicana inició la exportación de uvas de mesa hacia Estados Unidos procedentes del municipio de Guayubín, provincia Montecristi.



El despacho del primer contenedor de uvas hacia Estados Unidos, salió de la finca del productor Arismendy Almonte, ubicada en el referido municipio, durante la celebración de un día de campo, en el cual inició la recolección para cargar más de 15 contenedores, simultáneamente con otros 20 procedentes de la región sur-suroeste.



En el acto, el presidente Abinader expresó que esta es una jornada histórica para celebrar no sólo un nuevo hito, sino para proyectar una visión de país de que el campo dominicano da un nuevo paso hacia el futuro.



El mandatario expresó su firme convicción en el potencial del país cuando los sectores público y privado, los productores y el conocimiento científico colaboran con el apoyo del Estado.



Asimismo, destacó la importancia de la seguridad alimentaria, la soberanía a través de la producción local y el apoyo a los productores. Afirmó que la uva de mesa dominicana es un ejemplo exitoso de esta visión, que representa una nueva era para el país donde la agricultura y la innovación prosperan, y el orgullo nacional se renueva con cada cosecha.



El jefe de Estado proclamó que lo más importante de la exportación de las uvas de mesa es que han demostrado que la República Dominicana puede convertirse en una potencia agroexportadora de productos no tradicionales.



“La uva de mesa que hoy mostramos al país y pronto al mundo no es solo una fruta, es símbolo de transformación. Hace apenas tres años, esta idea parecía lejana. Hoy es una realidad. Gracias a alianzas estratégicas como la desarrollada con Bloom Fresh y a la apertura de nuestros productores a nuevas tecnologías y prácticas, hemos logrado cultivar en suelo dominicano una uva de alta calidad genética, capaz de competir con los mejores estándares internacionales”, destacó el presidente Abinader.



Producción



El presidente Luis Abinader afirmó que el sector agropecuario siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana, ya que genera cientos de miles de empleos directos e indirectos.



Dijo que esto contribuye de forma decisiva al producto interno bruto, y asegura el suministro de alimentos a nuestras familias.



Además, sostuvo que este sector se está convirtiendo cada vez más en un espacio de innovación, desarrollo tecnológico y sostenibilidad.

Gobierno busca duplicar exportaciones agrícolas

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, elogió la colaboración entre el gobierno, los empresarios y los productores agrícolas, y proyectó que las exportaciones agrícolas dominicanas se duplicarán, destacando un aumento del 17.6% en 2024 y un incremento del 47% desde 2020. De su lado, Josep Jove, CEO de Bloom Fresh Global, anunció la creación del primer centro de innovación de su empresa en la República Dominicana.