El Comité Nacional de Salarios celebró su primera reunión, donde representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos debatieron propuestas de aumento, para el sector no sectorizado, de un 20% propuesto por el Gobierno y un 30% planteado por los sindicatos.



Los sindicatos argumentaron que un aumento del 20%, que había sido anunciado por el presidente Luis Abinader en LA Semanal, sería insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica, y exigen que se considere un aumento del 30% para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.



Un punto de conflicto fue la negativa de los sindicatos a incluir la cesantía en la negociación. Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), enfatizó que la cesantía ya ha sido discutida y no debería ser un factor en el aumento salarial.



“Pepe” Abreu, declaró enfáticamente que “Que se olviden de la cesantía, que se bajen de esa nube, ya la cesantía fue discutida”.



De su lado, Eddy Olivares, el nuevo Ministro de Trabajo, reconoció los desafíos que conlleva este nuevo ciclo de diálogo tripartito, pero expresó su optimismo de que se logrará un acuerdo beneficioso para todos.



“Es un desafío que asumimos con la esperanza de que pronto se logrará un acuerdo justo”.



Los empresarios responderán a la propuesta de aumento de un 30% hecha por los sindicalistas, en la próxima reunión del Comité Nacional de Salarios, que tendrá lugar el miércoles 12 de este mes a las 11:00 de la mañana.



Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), participó representando a los empresarios.



Empresarios sin propuesta



Peña Izquierdo, declaró que los empresarios aún no tienen una propuesta definida y que su objetivo en la reunión era escuchar las propuestas de las otras partes y analizar los factores que influyen en el salario.



“Todavía no tenemos propuestas, venimos a escuchar. Venimos a juramentarnos en la mesa y escuchar cuáles son las propuestas de las partes que ya han presentado su propuesta y escuchar”, expresó.



Los sindicalistas, expresaron su descontento con la falta de una propuesta concreta por parte de los empresarios. Esperan que los empresarios presenten una propuesta firme y negociable para avanzar rápidamente hacia un acuerdo, e insistieron en que la discusión debe centrarse en el salario mínimo.

Aumento al salario mínimo en el 2023

En el 2023, el salario mínimo de República Dominicana, tuvo un aumento de un 19%. La medida, implementada gradualmente buscaba mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, estimular el consumo y dinamizar la economía. A pesar de los beneficios, los sindicalistas consideran necesario un esfuerzo conjunto para garantizar el cumplimiento y maximizar el impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores.