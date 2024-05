El antropólogo y arqueólogo ecuatoriano, Francisco Valdés, dijo que investigaciones científicas han demostrado que el cacao no es de origen mesoamericano como se suponía tradicionalmente, sino amazónico.



Explicó que gracias a estudios realizados por las doctoras Claire Lanaud, genetista molecular de la unidad AGAP del Cirad, un centro francés de investigación agrícola para el desarrollo internacional, y Sonia Zarrillo, arqueóloga antropológica con especialización en paleoetnobotánica, se evidenció que los orígenes del cacao se sitúan en la Amazonía.



Afirmó que este fruto se encuentra en la Alta Amazonía y las evidencias que se han hallado, se ubican en un sitio arqueológico llamado Santa Ana-La Florida. Este lugar es el cantón que se encuentra en la zona limítrofe entre el Ecuador y Perú.



El intelectual dijo que la doctora Lanaud tuvo la fortuna de encontrar huellas tanto en las excavaciones como en los restos funerarios de ADN y la mayor suerte fue que pudo secuenciar el cacao, lo que le permitió identificar las variedades del fruto y de las otras plantas que estaban en el lugar.



“Gracias al estudio de ella es que nosotros tenemos la evidencia directa del cacao, la evidencia inconfundible. Apareció la presencia de gránulos de almidón de cacao, pero además se hicieron los estudios bioquímicos para tratar de interpretar si efectivamente estas muestras supuestamente de gránulos de almidón de cacao eran verdaderamente cacao”, afirmó Valdés.



Añadió que el cacao tiene componentes o moléculas químicas que lo caracterizan, tales como la teobromina, teofilina y la cafeína, por tanto, cuando estas tres moléculas son mezcladas en una sola planta, no hay confusión en cuanto a que no se trate del cacao.



El trabajo que realizó la doctora Sonia Zarrillo, arqueóloga antropológica con especialización en paleoetnobotánica, pudo tratar y fechar, específicamente muestras orgánicas de cacao calcinadas, directamente de muestra de carbono 14, lo que le permitió obtener la fecha de 5,500 años de que este fruto ha estado presente en la Alta Amazonia.



Por otro lado, la doctora Lanaud, con su estudio de la genética hizo el seguimiento de las plantas que había encontrado ahí, y comprobó que no solamente había plantas domesticadas del cacao, sino también de plantas silvestres.



Los estudios genéticos revisados en los últimos años demuestran que hay 12 variedades genéticamente diferentes de esta planta en América.



El intelectual habló en ese sentido, durante la conferencia sobre la Importancia de la Alta Amazonía en el origen y la domesticación del cacao (Theobroma cacao), realizado por la Embajada del Ecuador en República Dominicana y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc).



Además de la participación de Franisco Valdés, el evento contó con la asistencia de Santiago Martínez Espíndola, embajador del Ecuador en República Dominicana; Alejandra Liriano, embajadora y vicerrectora académica del Inesdyc; José Rafael Espaillat, embajador y rector del Inesdyc, entre otras pesonalidades y estudiosos.