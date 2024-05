Baní. El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, afirmó que la circunvalación de Baní se encuentra en un 90 por ciento de ejecución, y que la obra será entregada en diciembre próximo.



El funcionario encabezó un recorrido de supervisión de la obra, que tendrá una longitud de 19 kilómetros y conectará 10 provincias de la región Sur con el Gran Santo Domingo, y también contribuirá con el desahogo del fuerte tránsito vehicular en Baní.



“Hemos estado junto a las empresas que desarrollan estos trabajos, haciendo una ruta de supervisión, lo que hemos podido comprobar con mucha satisfacción el avance de los distintos frentes de trabajos, que conforman esta obra, las ejecuciones que se vienen desarrollando, la calidad que se ejecutan los trabajos en una etapa de finalización de estos”, explicó.



Añadió que los 16 puentes que la empalman están a buen ritmo de ejecución, igual que los distribuidores, así como el espacio donde se ejecutará el peaje de la circunvalación de Baní. “Esta obra se desarrolla con recursos provenientes del Fideicomiso RD-Vial, por lo que deberá de tener un peaje para recuperar el costo de la inversión que aquí se desarrolla”, dijo.



Afirmó que cada obra de infraestructura de puentes constituye un proyecto individual.



Expresó que los trabajos de terminación de la obra estarán finalizados para diciembre próximo de este año. “Cada vez más se verán trabajos concluidos, en algunos de sus tramos se ha colocado la primera capa de asfalto y otros están imprimados, igual que la colocación de base se encuentra en un 90%”, expresó.



Dijo que la cantidad de expropiaciones que realizó Obras Públicas fue posible a los comunitarios que habitan en estas comunidades aledañas a la circunvalación.



“Es una obra dominada por sus complejidades iniciales que tuvieron que ver con más 400 expropiaciones en las que resaltamos la colaboración de todos los comunitarios y propietarios que no pusieron obstáculo y de la mano con el apoyo de las autoridades gubernamentales y autoridades locales”, añadió.



Explicó que Obras Públicas ha tomado como criterio en obras como la circunvalación de Baní mejorar el entorno de sus comunidades dentro de las posibilidades del contrato existente. “Esta obra está bordea la ciudad de Baní, desde la entrada de Paya hasta Galeón, y son los banilejos los que mejores beneficios deben de tener de la ejecución de la obra y hemos tomado las previsiones para que no pase como en ocasiones anteriores en las que poblaciones aledañas no recibían un beneficio directo de la construcción de la vía”, dijo.