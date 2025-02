Anuncia próximo lunes habrá resultado con aumento salarial al sector privado no sectorizado

Cuando ya han transcurrido 33 años de la aprobación del Código Laboral dominicano y cuando desde el 2024 se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto para su reforma, el nuevo ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró ayer que la República Dominicana tendrá pronto una nueva legislación que colocará al país en siglo XXI en esa materia.



Aun cuando el tema de disidencia durante más de doce años de discusiones para la modificación al Código Laboral ha sido la cesantía, el titular de Trabajo, quien asumió el cargo el pasado 3 de febrero, afirmó que este punto no será un obstáculo para que “en un tiempo breve” y “rápido” se apruebe la nueva ley que garantiza, ayudará significativamente a los trabajadores y al sector empresarial.



“Lo más importante es que ya tenemos un proyecto de reforma del Código Laboral que está listo y ahora, yo voy a impulsar para que se apruebe y se va a aprobar, y se va a aprobar pronto. Yo decía que la cesantía no es un obstáculo, no lo puede ser. Ese es un artículo, la cesantía es un artículo del código y el código va a ser aprobado, ese no es un problema. Se va a aprobar. Vamos a tener un código rápido, en poco tiempo”, manifestó el funcionario al participar como invitado principal en la entrevista especial elCaribe-CDN.



“La cesantía forma parte de la cultura laboral de la República Dominicana (…) Pero la cesantía no va a ser un obstáculo para aprobar el Código Laboral. No es un obstáculo, ni tampoco el propio empresariado, que es un empresariado maduro y comprometido con los intereses de la nación. El país ha mejorado para bien, somos una sociedad ejemplar”, añadió.



A fin de que esto por fin se materialice, el ministro de Trabajo indicó que la semana pasada estuvo reunido con el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, en cuyo encuentro se habló sobre la prioridad que tendría el Código Laboral cuando inicie la nueva legislatura este próximo 27 de febrero.



“Nosotros entendemos que debe de producirse su aprobación porque ya ha sido discutido, bien consensuado. Se sabe que va a ayudar significativamente al empresariado y que va a proteger a quienes también crean riqueza y crean empleos y los empleos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, ese código tanto le aporta al buen desarrollo del empresariado y su seguridad jurídica, como también le aporta al trabajador. Es decir, que es una reforma bastante puntual”, comentó Olivares.



Al referirse al rezago que muestra el país en una reforma tan importante como esta, es que el funcionario sostiene que esta modificación “va a colocar a la República Dominicana en siglo XXI en materia laboral”, tras indicar que ya han pasado 33 años, tiempo que entiende es demasiado para un Código Laboral que cada día envejece.



“Y yo pienso que hay que procurar hacerle las correspondientes cirugías para que se vea bien y para que funcione bien y yo creo que en un tiempo breve debe producirse. Ese es el propósito. Yo voy a estar en contacto permanente con el Congreso y yo tengo unas excelentes relaciones con todos los legisladores de todos los partidos”, enfatizó.

El próximo lunes habrá resultado sobre aumento salarial



Durante la entrevista en la que se hizo acompañar de la viceministra de Relaciones Sindicales y Empresariales, Sabrina de la Cruz Vargas y del gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Edward Guzmán, el ministro abordó el tema que se discute en el seno del Consejo Nacional de Salarios: el aumento salarial en un 20 % para los empleados privados no sectorizados, propuesto por el presidente Luis Abinader.



En ese sentido, Eddy Olivares anunció que el próximo lunes habrá un resultado sobre esta discusión, aunque no reveló los acuerdos o puntos en los que se han puesto de acuerdo el Gobierno, el sector empresarial y el sindical.



En defensa de la visión del presidente Luis Abinader de mejorar los salarios en el país, indicó que el precedente marcado por el jefe de Estado de ser el proponente en esta ocasión, se enmarca en esta política.



“El presidente ha sido constante en lo que tiene que ver con los aumentos del salario. Ahora mismo todo se enfoca en el sector privado. Recuerden cuál era el salario de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y el propio salario de la administración. Es decir, que él ha tenido como una política la mejoría de los salarios”, argumentó en la entrevista conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez junto a los panelistas del programa Despierta con CDN, Katherine Hernández, Yanessi Espinal, Julissa Céspedes y Federico Jovine.



Sobre las actuales conversaciones para el aumento salarial, dijo que antes las discusiones eran o parecían eternas porque se tomaban cinco o seis meses, pero que ahora, en un mes aproximadamente, habrá una decisión con respecto al aumento del salario.



“El Comité Nacional de Salarios, que es un organismo muy importante, que viene con el propio Código, ha jugado un papel para el funcionamiento de las empresas, para la vida de los trabajadores y sobre todo, porque en él se ha expresado la madurez del empresariado dominicano y la madurez del liderazgo sindical”, apuntó.

Reforma a la Seguridad Social



Entre los aspectos a dar prioridad en esta gestión, una vez aprobado el Código Laboral es la reforma del sistema de Seguridad Social, con la Ley 87-01, cuya modificación debió producirse hace años.

“No se justifica que una reforma que debió producirse hace diez años, mínimo, desde la puesta en vigencia de la Seguridad Social, hayan pasado ya 20 años. Entonces, para una reforma de un sistema de Seguridad Social, 20 años es mucho y yo creo que ahí tenemos un atraso que debemos asumir desde esta misma legislatura”, indicó.



Sobre este particular, el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Edward Guzmán, adelantó: “Más temprano que tarde”, la modificación a la Ley 87-01 se hará, al señalar que desde los primeros cuatro años de gobierno de Luis Abinader se iniciaron discusiones tanto en el Consejo Económico y Social (CES), como en el Congreso Nacional.



“De ello salió un resultado del cual se ha estudiado, se ha socializado y cuando digo socializado, es porque en ambas mesas se han visto y son trabajo que se han ido avanzando”, comentó.



Mencionó como temas relevantes para la reforma la tasa de reemplazo para las pensiones, en cuyo punto destacó que hay que buscar una medida en consenso entre todos los actores para buscar la mejor manera de aumentarla, tal vez con medidas como “aumento salarial, disminuciones de intermitencias, reducir la informalidad y en las cotizaciones”. Igualmente, citó garantizar que más frecuentemente la cobertura al seguro familiar de salud se pueda ir incluyendo.



En ese aspecto, Eddy Olivares dijo que se trabaja en una ley orgánica del ministerio para cambiar el nombre de Ministerio de Trabajo por “Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social” para que la ciudadanía identifique las atribuciones de la institución.

Informalidad y el empleo de calidad son desafíos



El ministro de Trabajo dijo que el país tiene dos desafíos importantes. El primero, refirió, es la informalidad de la cual hay un 52 o 53 % y que en un corto tiempo el Gobierno quiere reducir a un 48 o un 49 %.



“El país tiene que tratar de superar ese margen que no hace justicia de ninguna manera en un país en el que hemos estado creciendo permanentemente y que ha dado una muestra de avances de desarrollo”, explicó.



El segundo reto, continuó, es el empleo de calidad. “Nosotros tenemos que tratar de avanzar hacia empleos de más calidad y son desafíos importantes que tiene el pueblo dominicano”, resaltó.

Regulación de la mano obra extranjera

A raíz de la política migratoria de deportaciones que realiza el Gobierno y que ha afectado la mano de obra extranjera en varios sectores productivos, el ministro de Trabajo reconoció que hay que buscar una solución al tema dentro del marco de la Constitución y las leyes. “Nosotros tenemos que buscar una solución dentro del marco de la ley, por supuesto. La Ley Migratoria hay que respetarla. Pero hay que buscar soluciones que estén protegidas o que estén dentro de las posibilidades que nos permite la Constitución y las leyes”, expuso.



Comentó que enfocados en encontrar soluciones, el pasado lunes se reunió con el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester. “La primera reunión del lunes mía fue con el director de Migración y ahí empezamos a abordar esos temas para ir viendo las posibilidades y soluciones en lo que tiene que ver con ese tema y con la propia seguridad del país”, apuntó.

