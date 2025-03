Otra vez tengo que hablar del tránsito, porque las autoridades creen que el problema se resuelve con contravenciones sin tomar en cuenta que tenemos 12 millones de personas que se desplazan en 6 millones de vehículos y no cabemos. El conductor es un factor, pero no es el responsable principal. El responsable es la autoridad que permitió que tengamos una alta demanda del transporte, ante la concentración de instituciones públicas, universidades, colegios, centros comerciales y hospitales a una distancia cercana entre sí, por el desordenado crecimiento sin planificación. Así que no vengan con que la solución es la fiscalización, es evidente que tienen que trasladar a los empleados públicos de la ciudad.