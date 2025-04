La ferocidad de Trump está obligando a muchos países a considerar aprender a vivir económicamente sin EE. UU., pese a la gran confianza de Trump de que el planeta no sobrevive sin EE. UU., sin considerar, la destrucción de la confianza puesta en EE. UU. como socio comercial, un pilar imprescindible en los negocios. Si no hay confianza muchos países negociarán con Trump, pero buscan mercados y bloques alternativos ante la caída de la reputación de EE. UU. China aceptó irse a una guerra comercial que no le conviene a nadie. ¿Quiere Trump fundamentalmente cambiar el orden económico global que EE.UU. creó tras la Segunda Guerra Mundial? Si es afirmativo, escogió un método reprochable.