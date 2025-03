Si yo fuera a LA Semanal le preguntaría al presidente estas inquietudes: ¿Usted está dirigiendo al país para todos o para que el PRM siga en el poder? ¿La ley DNI, para que fue?, ¿Usted, tiene un acuerdo político con Leonel? ¿Por qué su gobierno no cumple con los fallos del TC? ¿Que se hizo con el dinero que devolvieron los imputados favorecidos con declaraciones premiadas? ¿Qué compromisos tenemos con EE.UU.? ¿Por qué hay docenas de fiscales con casas de narcos en su poder? Sé que a los presidentes no se les cuestiona ni se les pone en aprietos, pero no es posible vivir en un país lleno de incertidumbres.