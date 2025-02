Muchas veces no entendemos la gracia del Señor, cuando se revela en la cotidianidad porque al revelarse en lo que consideramos poco, puede parecernos insignificante. Él dijo, “si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré”… Sube ahora la escalera y desmonta tus prejuicios, ambos no pueden ir tras sus promesas ni sus ordenanzas. El Señor nos va añadiendo según nuestra obediencia y nos empuja según sean nuestras fuerzas. Las medidas de Dios no se basan en nuestras apreciaciones sino en sus diseños, tiempos y planes. Dios sabe cuando una bendición podría desviarte, un llamado a destiempo, sofocarte o una misión podría elevarte. Él nos prueba en lo pequeño y nos advierte, entonces ni te tengas en poco ni subestimes su sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus sendas.