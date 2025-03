La psicología dice que “emoción y pensamiento es lo que da lugar a un sentimiento, las emociones que provienen de pensamientos irreales a su vez nos cargarán con sentimientos dañinos”. No olvides que “lo que piensas supera lo que sientes”. “Dios depositó algo tan poderoso y estratégico dentro nuestro, que no podemos darnos el lujo de que emociones mal administradas nos lo arranquen” por ello haz de tus emociones eslabones sujetados entre sí cuyo impulso te lleve con intencionalidad hacia donde debes estar. Nunca más permitas que un arranque de celos, ira o indiscreción se interponga entre tú y tu futuro, Dios y tus bendiciones. Di ahora, basta ya! Triunfar sobre tus emociones no es asunto de tararear frases fuertes en canciones, es afirmar tus convicciones para convertirlas en decisiones!