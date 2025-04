Un amigo capitaleño me llamó y preguntó si yo estaba en la ciudad. Le respondí que sí. “Pues nos vemos a la 1:30 en BlueMall, almorcemos juntos”, me dijo muy seguro. “Es que estoy en Santiago, no puedo”, respondí. “¡Pero me dijiste que estabas en la ciudad!”, me expresó como si no entendiera. “Sí, Santiago es una ciudad”, contesté.



Luego de conversar un rato lo invité a mi metrópoli. Como sabía que le gustaba la música, le hablé de algunas opciones que había entre sábado y lunes, aclarando que solo me referiría a 4 de ellas, pues había más, como Casa de Arte, Centro León, Papito’s Bar y extraordinarios conciertos por doquier. Todos lugares seguros. Inicio.



Los sábados, al caer la tarde, está en Son de Kiwa, iniciativa de Fausto Domínguez (Kiwa), arquitecto, pintor y promotor cultural y deportivo. Se celebra en el Bulevar de las Hermanas Mirabal, entre La Joya y Baracoa. Un ambiente sano, festivo. Y, a escasos metros, está el Museo del Son, con una decoración única, creada por Kiwa.



Los domingos empecemos por la icónica Casa Bader, fundada en el año 1939. Ubicada en la calle de 16 de Agosto. Allí tienen las cervezas más frías del mundo y los quipes más sabrosos. Aunque abre diario, los domingos tienen un toque especial: música en vivo y bailable. ¡Fenomenal!



Luego, muy cerquita, está el Son Keka, en Los Pepines. Su fama traspasa nuestras fronteras. Van personas de todo el mundo. Vemos excelentes bailadores de son, con sus trajes coloridos, y jóvenes y adultos entusiasmados con el espectáculo, quienes también danzan al compás de los ritmos de Buena Vista Club Social, Fefita La Grande, José Alberto (El Canario)…



Seguimos con la Esquina de Rubén, en la Vicente Estrella. Allí el jazz, el bolero y la música afroantillana se visten de gala, con la presencia de los mejores músicos y cantantes del país. ¡Cuánta alegría! Y a esto se agrega la más exquisita parrillada del planeta. Experiencia inolvidable. Su anfitrión, una estrella: Rubén Lulo.



Y finalizo con el Lunes de Jazz, también con la presencia de los mejores músicos y cantantes del país y con invitados de otras nacionalidades. Tiene casi 20 años ofreciendo talento puro. Dudo que en el país haya un jazz de tanta calidad. Cada lunes es especial y siempre da ganas de volver. Es en Theatron, calle Del Sol. ¡Gracias, en especial a Cuquin y Fátima!



Mi amigo prometió visitar esos lugares y contemplar el panorama de la ciudad desde lo alto del Monumento. Y estoy convencido de que después exclamará satisfecho: ¡Qué ciudad más hermosa y agradable es Santiago! ¡Qué maravilla de ciudad! ¡Gran ciudad!