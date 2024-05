¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Aunque sé que en entregas anteriores, hace mucho tiempo escribí sobre los errores ortográficos más comunes, entiendo que siempre es bueno refrescar sobre este tema porque penosamente persiste.



Pero lo bueno de esta entrega es que hay datos nuevos adicionales a los ya entregados anteriormente. De manera que podrás refrescar y actualizar otros aspectos que no había compartido aquí en Periodismo y Gramática.



Considero grave confundir “a ver” con “haber”, pero aunque usted no lo crea ocurre de manera frecuente y es importante estar claros porque denota demasiado descuido no manejar el uso adecuado de estas dos acepciones.



La Fundéu nos explica que “a ver” se emplea para solicitar al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo (en modo interrogativo): “¿A ver cómo me va en el examen de hoy? También se utiliza para expresar aceptación de algo que se considera inevitable: “¿Pagas impuestos? ¡A ver!”, y para expresar curiosidad expectación o interés: “A ver si este año cambiamos el vehículo”, “A ver si puedes”.



Vistos estos ejemplos, por tanto, resulta inadecuado emplear el infinitivo de haber, verbo que tiene dos usos fundamentales: como auxiliar en la formación de los tiempos compuestos (“Tendrías que haber hablado”) y como impersonal (“Pudo haber alguna desgracia”).



Otro caso similar ocurre con “A ser” y “hacer”, sobre los cuales son muchos los hispanohablantes que se confunden al usar estas grafías, sí, aunque no lo crean.



“Cuando decimos ‘a ser’ estamos empleando el verbo ‘ser’, por ejemplo: ‘Voy a ser una persona más educada’. Por otro lado, tenemos el verbo ‘hacer’, sinónimo de ‘realizar’, como en el caso de la frase ‘Voy a hacer mi tarea’”, nos explica el lingüista de origen peruano, Andrés Napurí, en uno de sus audiovisuales.



En el caso de “haya”, hablamos de la primera o tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo haber. Mientras que en el caso de “halla”, nos referimos a la tercera del singular del presente de indicativo del verbo “hallar” (sinónimo de encontrar), o de la segunda del imperativo de “hallarse”.



Sé que al pronunciar estas construcciones gramaticales, el hecho de que suenan igual, confunde, por eso la importancia de tratar de tener el conocimiento básico de las reglas ortográficas para saber diferenciarlas a la hora de escribirlas.



Entre otros casos en los que suele ocurrir la misma confusión citamos los siguientes: “vaya” y “valla”; “hay”, “ahí” y “ay”, entre otros.

¡Gracias por leerme!