En los primeros dos años del periodo de cuatro que faltan para las elecciones de 2028, todos los partidos deben reestructurarse o renovarse. Lo manda la ley de Partidos. Los dos principales partidos de oposición, la FP y el PLD, deben acometer la tarea este año y el PRM en 2026.



El PLD adelantó el Congreso que debió hacer el próximo año, pero es evidente que no todos están de acuerdo con la prisa con que se está armando la renovación que incluyó la salida de las principales autoridades.



El problema es que tanta prisa despertó sospechas en algunos dirigentes como Carlos Amarante Baret y Charlie Núñez. Prefieren el proceso al estilo de Luis Fonsi, pasito a pasito y poquito a poquito.



Pero en lo que el hacha va y viene, a Danilo Medina han empezado a aclamarlo para que continúe en la presidencia del PLD comenzando por Radhamés Camacho y Roberto Rodríguez Marchena. De hecho, no se ha visto que nadie en ese partido haya sacado la cabeza para aspirar a presidir el PLD, los apetitos se están desbordado por la secretaría general.



La FP



En la FP la dinámica es distinta. Leonel luce de lo más relajado liderando el proceso de renovación, pero le aclaró a todos los que quieren pertenecer a los organismos que deben someterse al escrutinio de las bases, incluido él.



Para Leonel ese no será un problema pues acaba de sacar más de un millón 250 mil votos con muy escasa ayuda. Algunos dirigentes parece que no van muy cómodos a ese encuentro con la militancia y dirigencia de la FP.



En la parcela verde nadie aspira a la Presidencia, los apetitos están concentrados en la secretaría general. Una propuesta que va tomando cuerpo es la de reducir la cantidad de miembros de la Dirección Política y la Central.