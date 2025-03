El alcance mediático de la convocatoria a protesta en Friusa, en Verón en Punta Cana, mayoritariamente poblado por haitianos indocumentados, fue mucho más amplio que la protesta, pues la manifestación duró 30 minutos según reportes de los medios de comunicación y periodistas, y no se observó una cantidad relevante de personas que respaldaron la manifestación con su asistencia, pero se sabe que esa causa tiene apoyo.



El ingrediente que potencializó el tema fue la agresión contra manifestantes por parte de agentes de la Policía y militares.



Los videos viralizados en las redes sociales que muestran a manifestantes afectados por bombas lacrimógenas, logró acaparar la atención de figuras que se habían mantenido neutrales ante el llamado a protesta, como es el caso del expresidente Leonel Fernández, líder de la oposición política.



El político no se sumó al tema de la protesta, en rechazo o apoyo a la manifestación, lo hizo condenando la agresión de la autoridad. Abel Martínez también condenó la agresión, pero contrario a Fernández, había hecho público su respaldo a la convocatoria.



Más que Friusa y los elementos colaterales que caracterizaron la convocatoria, el hecho deja lecciones. Cuando las causas interpretan el sentir de la gente, no importa que quien convoque sea un movimiento irrelevante denominado Antigua Orden Dominicana, ni que su principal líder, Ángelo Vásquez, sea un joven de los sectores marginados de la capital que no concluyó el bachillerato. Lo que cuenta es que su causa es el patriotismo y que los dominicanos se identifican con ella porque observan cada día más haitianos ilegales en las calles, sin que la autoridad haga nada creíble ante el problema.



En Friusa se dieron dos factores que unifican, una causa justa, el patriotismo, y la agresión de la autoridad militar y policial, que siempre concita rechazo, aquí y en todas partes del mundo.



En la Plaza de la Bandera, en 2020, ocurrió algo similar. Una causa, el derecho al voto que la gente interpretó que se le arrebató con la suspensión de las elecciones, y la agresión de la autoridad a los manifestantes. Esos dos hechos unificaron al país en contra del PLD.