Falleció este jueves a los 75 años de edad el connotado genealogista dominicano Luis José Américo Prieto Nouel, ex presidente del Instituto Dominicano de la Genealogía Inc. en los períodos 2001-2004 y fundador y Presidente Ad-Vitam de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica Inc. Prieto Nouel fue abogado e ingeniero electromecánico de profesión. También fue autor de numerosos libros, entre los cuales se destacan Arzobispo Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla y su familia, Faustino de Soto y su familia, Historia de la familia Victoria contada por sus descendientes, entre otros.

El ingeniero Prieto Nouel fue una persona profundamente dedicada a la investigación genealógica en la República Dominicana, con la visión de levantar los datos para construir el árbol genealógico del país. Con una trayectoria de casi toda su vida en este campo, celebró el pasado 26 de enero 31 años de dedicación a la genealogía. Su muerte deja un vacío insustituible en la sociedad dominicana, pero su legado permanecerá por siempre. Le sobreviven su esposa, Gloria Amada Villegas, y sus hijos Luis José, Víctor y Carmen; así como sus nietos Sofía Marie, Guillermo Alejandro, María del Mar, Coral Marie y André Paul.

Dedicación y Entrega

El alcance de su trayectoria le permitió ser galardonado con importantes condecoraciones internacionales, como Caballero de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, Canciller de la Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria, R.D., así como su membresía en organizaciones de genealogía y heráldica internacional. Fue Miembro de la Academia Internacional de Genealogía de París, Miembro Fundador de la Confederación Iberoamericana de Ciencias Genealógicas y Heráldicas, Miembro Correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica, de la Academia Costarricense de Estudios Genealógicos, de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, del Instituto Peruano de Estudios Genealógicos, del Instituto Argentino de Estudios Genealógicos, del Instituto Venezolano de Genealogía, de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, de la Academia Colombiana de Genealogía y de otras instituciones genealógicas y heráldicas afines europeas e hispanoamericanas.

Asistió a numerosas Reuniones Americanas de Genealogía, logrando en 2009 que Santo Domingo fuera la sede de la XV Reunión Americana de Genealogía, la cual organizó exitosamente.

Por: Alfredo López Ariza