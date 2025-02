A propósito de la llegada de un nuevo ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, hay muchas expectativas en torno a su desempeño y sobre todo, qué pudiera aportar para el desarrollo de políticas públicas culturales que puedan trascender en el tiempo.



Todos los ojos están puestos en él, a partir de que la cultura es fundamental en el desarrollo de los pueblos y constituye parte importante en la identidad de una nación.



En sus primeros días ha comenzado a evaluar cada una de las áreas en las que incide el ministerio y se le ha visto llegar a más de un pueblo y constatar directamente la situación con los gestores culturales de cada zona.



El recorrido ha incluido lugares tan importantes para el desarrollo cultural como el Centro León en Santiago y Perelló en Baní, entre muchos otros.



Lo que parecen no entender quienes apuestan a que el mkinistro desvíe la atención de lo que es urgente o necesario, es que en este momento lo único importante es el trabajo y para ello hay que concentrarse.



Pero tampoco pueden entender que se construye más desde el consenso que desde la disociación y el enfrentamiento. Con la intención de indisponer y crear situaciones donde no las hay, el rumor de que el Ministro había denunciado ante la Contraloría Nacional de la República, irregularidades de la gestión que recién concluyó la comunicadora Milagros Germán en dicho ministerio, publicado en algunos medios y redes como cierto; no es más que el afán de algunos hablar por hablar y de atribuir cosas a quien apenas acaba de llegar con una intención marcada.



La idea parece ser, poner fin a una relación de amistad entre dos profesionales que comparten más que unas siglas de un partido y trasciende la política.



Milagros Germán, que ha sido víctima de los inquisidores que viendo la posibilidad de poder colarse, en la apetecible posición, ante el revuelo de su salida del ministerio la emprendieron contra ella, debe estar clara de todo lo que se puede gestar con la única intención de dañar. El ministro se comunicó con su amiga de años para dejarle claro que dicha visita que realizó a Contraloría lo hizo con la única intención de solicitar una auditoría de su último año al frente del Propeep, dado a que sólo se le había auditado hasta el 2023, petición que todo funcionario que se respete debería hacer. Hay quienes apuestan a dividir, para según ellos vencer.