Con la reciente designación de Yeni Berenice Reynoso escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura como la sucesora de Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República, luego de ser propuesta por el presidente Luis Abinader, el país se enfrenta a un momento crucial en su lucha contra la corrupción.



La tarea que se presenta ante Berenice no solo es desafiante, sino también es un reflejo del compromiso de este Gobierno, en erradicar la corrupción que ha plagado a la nación durante décadas.



Reynoso que tiene una capacidad profesional probada, comenzó su carrera en el Ministerio Público en el 1999 como paralegal voluntaria de la Fiscalía de Santiago, es una de las procuradoras más jóvenes que hemos tenido.



La administración de Abinader ha prometido un cambio radical en la forma de gestionar la justicia y combatir la impunidad, desde su llegada al poder; por lo que las expectativas son altas y la presión es palpable para la recién electa funcionaria.



Berenice asume su cargo en un contexto donde el descontento social crece, y la ciudadanía exige respuestas contundentes y acciones concretas. A su favor, cuenta con el respaldo de una población cansada de promesas vacías y ansiosa por ver a los corruptos rendir cuentas.



Uno de los principales retos que enfrentará la nueva procuradora será avanzar en los casos aún pendientes de la gestión de Germán, cuyas revelaciones sacudieron los cimientos de la política dominicana.



Es crucial que Berenice mantenga la independencia del Ministerio Público y no ceda ante las presiones políticas.



Deberá lidiar con la percepción de que, en algunos casos, el manejo de la justicia ha sido selectivo, lo que ha alimentado la desconfianza en las instituciones.



Las críticas sobre el manejo “con saña” en ciertos casos sugiere que es necesario establecer un enfoque más equilibrado y transparente. La justicia no puede ser un arma política; debe ser un pilar de la democracia.



Si logra demostrar que su compromiso con la justicia es genuino y que está dispuesta a desafiar a los poderosos, podría convertirse en una figura emblemática en la historia del país.



La lucha contra la corrupción en el país no es solo un desafío para Yeni Berenice; es una prueba para este Gobierno y para toda la nación. La sociedad está atenta, y el futuro del país podría depender de cómo se maneje esta compleja situación.