Antes de la pausa impuesta por el luto, y luego prolongada por la Semana Santa, los partidos políticos de oposición ni siquiera estaban ejerciendo cabalmente ese rol, porque estaban muy ocupados cometiendo sus propios errores. Uno de ellos pretendía renovar su dirigencia de la manera menos democrática posible y el otro insistía en adelantar la definición de su candidatura presidencial. Ahora tienen chance de enderezar el rumbo. Aunque también tienen la opción de seguir en línea recta…



Tema haitiano, el gran reto



El reto inmediato de los partidos de oposición es cómo manejar el tema nacional de mayor impacto en la actualidad, que es el asunto migratorio, o más específicamente, el tema haitiano. Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, e incluso el PRD, presidido por un excanciller de la República, están compelidos a participar activamente en el manejo de la crisis actual, ya que ahora no sería aceptable repetir la actitud asumida ante las convocatorias al diálogo del 2021 y el 2023. Si es cierto que República Dominicana no puede cargar sola con el problema, y se necesitan acciones de la comunidad internacional, también es cierto que a nivel interno, se requiere unidad y cohesión de los distintos sectores. Ahora no es válido el argumento de que se quiere politizar el asunto. Para la campaña electoral falta mucho, y esta vez, el presidente no será candidato.



Diferencias de forma



Sobre el tema haitiano no hay grandes diferencias de fondo entre los principales partidos políticos, lo que debería facilitar un acuerdo que ha sido planteado varias veces por el presidente Luis Abinader. En un diálogo se podrían tocar las diferencias de forma, que las hay. En la necesidad de defender la soberanía y regular la migración todos coinciden pero hay visiones distintas con aspectos específicos. Abel Martínez, por ejemplo, ha pedido terminar con el “turismo de parturientas haitianas”, mientras que en una ocasión Leonel Fernández había pedido reconsiderar las deportaciones de las mujeres haitianas embarazadas, porque es algo “inhumano” que podría afectar la imagen de la República Dominicana. Diferencias de forma, pero importantes.