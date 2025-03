Este año, los Premios Soberano celebran cuatro décadas de entrega, y con ello, no solo se conmemora la trayectoria de un galardón, sino también el compromiso constante con el arte y la cultura dominicana desde esa primera entrega que tuvo lugar en el emblemático cine Olimpia, en 1985.



Al mismo tiempo, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), que organiza el galardón que es marca país, celebra 41 años de historia, un testimonio de la dedicación a la promoción de la excelencia artística en el país y de su compromiso con el desarrollo cultural.



Desde su primera entrega, los Premios Soberano han sido una plataforma fundamental para reconocer y enaltecer el talento de nuestros artistas, quienes, a través de la música, el cine, el teatro, la comunicación y otras expresiones culturales, han logrado poner a la República Dominicana en el mapa internacional.

La importancia de los Soberano trasciende el simple acto de premiar. Se trata de un reconocimiento a la historia, la identidad y la diversidad cultural dominicana. Cada año, el galardón destaca no solo a los grandes nombres del entretenimiento, sino también a los talentos emergentes que necesitan el impulso de una plataforma como esta.



Acroarte ha jugado un rol crucial en la evolución de los Premios Soberano y ha sabido adaptarse a los cambios del panorama cultural y artístico. Su dedicación y esfuerzo han permitido que estos premios se mantengan relevantes y se conviertan en un referente nacional e internacional. Sin embargo, sería mezquino no reconocer el aporte de grandes aliados que a lo largo de estos 40 años han dejado una huella significativa en esta premiación, como Cervecería Nacional Dominicana y junto a ellos, cada productor artístico que ha puesto lo suyo en una noche tan especial para todos. Es loable reconocer la entrega de César Suárez Jr y su equipo, quienes han trabajado por logros sustanciales que refuerzan aún más el proyecto.



En un mundo donde la cultura a menudo se ve amenazada por la globalización, los Soberano son un recordatorio de que el arte y la cultura son esenciales para el desarrollo.



Este 40 aniversario de Premios Soberano, nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestras tradiciones y la creatividad de nuestro pueblo y en que la inversión en cultura es una inversión en la formación de nuevas generaciones de artistas y en la promoción de un legado que perdure.