Mi papá José Manuel Bonifacio Ramos, es uno de los hombres más inteligentes que conozco. Una vez me reveló su secreto. Desde joven, comenzó a leer todos los periódicos; libros de historia y revistas científicas; no se perdía los programas de investigación y noticiarios (nacionales e internacionales). Desde entonces y hasta la fecha, creó el hábito y no para de informarse. Este hábito de lectura y de escudriñar más allá, le fortaleció su mente y su interior. Ayer celebramos el Día Internacional del Libro (23 de abril), fecha que valora la importancia de la lectura. Ambos podemos asegurar que la lectura tiene la magia de permitirnos viajar a mundos desconocidos, encontrarnos con personajes de la historia y otros que son ficticios. Cuando lees, sencillamente, terminas expandiendo tu forma de pensar y la forma de interactuar con el mundo.