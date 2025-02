El Consejo de Seguridad de la ONU, que no ha podido ponerse de acuerdo para aprobar una resolución sobre una fuerza multinacional de paz en Haití, “parió” una que resulta insólita: que en Ucrania no hubo invasión ni hay guerra, solo un “conflicto”. Cuánta hipocresía, y todavía hay gente baboseando que pretende ignorar que con Trump la cosa no es como antes. Esta burla a los ucranianos confirma que en la ONU hay guerras buenas y malas que dependen de los intereses en juego de los países poderosos. La de Rusia contra Ucrania dejó de ser mala desde que llegó Trump, mientras la de Israel contra Gaza es tan buena que ese Consejo de Seguridad nunca fue capaz siquiera de acordar un cese al fuego para el acceso de ayuda humanitaria.