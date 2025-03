Historia, una palabrita muy en boga en estos días, no puede verse solo como lo que ha pasado, pues sin apelar a ella sería imposible interpretar el presente y proyectar lo futuro. Cual sentencia, ha sido acuñado sabiamente lo siguiente: “Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Es una expresión muy conocida y manoseada, pero siempre pertinente a la hora de reivindicar la necesidad de que la memoria histórica de los pueblos no se pierda ni se atente contra ella. Hay una cita de Cervantes que invita a no ver la historia como letra muerta. Escribió el insigne personaje: “La historia es testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, y advertencia de lo porvenir; también es émula del tiempo y depósito de acciones”.