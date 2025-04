Llegó abril pero el Gobierno deseaba que siguiera marzo, mes casi completo en el que la gente no tuvo tiempo en pensar en sus problemas, ensimismada primero con la desaparición de la ciudadana india Konanki y, después, le metieron entre ojo y ojo la marcha en Friusa. Quizá no haya sido la intención de los estrategas gubernamentales, pero la entretención, el circo, siempre ayuda, por aquello de pan y circo para distraer al pueblo de sus preocupaciones, aunque con los dos hechos mencionados se puede decir que asistimos a mucho de circo con poco pan. Pero al llegar abril los estrategas del Gobierno no pasarán por alto que por ahí viene zumbando la Semana Santa, en la que por diversos motivos la población se enajena de los problemas cotidianos.