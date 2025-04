Al comenzar el año, ¿quién no se propuso metas? Después de tres meses, es hora de desempolvar y revisar esa lista de metas y objetivos. Eso hice. En enero quería empezar muchas cosas, pero no lo hice… lo dejé para después. Ese después comenzó en febrero cuando me propuse cumplir con las metas de corto plazo, y aquí estoy, tratando de lograrlo. Creo que una de las claves está en el poder de decisión. Hay días en los que no hay ánimos, pero como le decía a una amiga al momento de escribir esta columna “a veces hay que alimentar esos ánimos”, porque de lo contrario nunca encontraremos el camino. ¡El momento es ahora! Se empieza apartando piedrecitas, y estoy segura que cuando lo hagas la satisfacción será muy grande.