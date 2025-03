La sociedad tiene hombres y mujeres con muchos estudios, maestrías y doctorados, universidades con sabiduría acumulada, en bibliotecas cada vez más accesibles, cada vez menos aprovechadas. Sin embargo, muchas cosas andan desastrosamente mal, como citaba en el artículo anterior. Motivo es para reflexionar si será suficiente el conocimiento meramente, los avances tecnológicos, y grandes hazañas por querer instalar vida en la luna.



Si la humanidad fuera representada por un único hombre, le diría: No logras atender bien a la mujer que tienes como primera base, y ¿ya te quieres buscar la segunda? Mujer que representa el planeta tierra.

Teresita del Niño Jesús murió a los 24 años sin títulos académicos. Juan Pablo II reconoció una “gran madurez” en su mensaje que ilumina con una sencillez desarmante: “la pequeña vía” para la sociedad del tercer milenio y que le merecieron declararla Doctora de la Iglesia.



La siguiente reflexión: ¿Para qué sirve el conocimiento, si no hay un horizonte definido?; O bien ¿A quién dejamos que dicte el horizonte global?



Hoy día es común la distracción con tonterías, el descentramiento de lo esencial, (a quienes se han enfocado en objetivos transcendentes). Pobres de aquellos que no toman tiempo para auto reflexionar sobre su propia vida; sino que siguen como robots, alienados bajo las estrategias de los timoneadores, que le hablan al cerebro (reptílico).



¿Cuál es la filosofía que ilumina cada existencia individual y colectiva?



Todos, pero sobre todo quienes trabajan en escuelas o universidades, cultivan la conciencia de los futuros protagonistas. Quienes laboran en el Estado, en los Parlamentos, están llamados a tomar acciones bien concienzudas. Sea dirigiendo la administración pública, diseñando leyes y orientando las decisiones con alguna racionalidad o filosofía. Recordando que nadie da lo que no tiene. Preguntémonos, de qué fuente se nutre usted, para llevar en su cotidianidad Luz a la humanidad.