LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Vergi Rodríguez, cineasta y destacada coreógrafa, se pronunció por la tragedia registrada el pasado 8 de abril que dejó 232 víctimas mortales en la discoteca Jet Set, expresando que esa tragedia no define a República Dominicana.

Como artista con trayectoria internacional y representante de la diáspora por sus raíces dominicanas, Vergi expresó su preocupación por los comentarios negativos y generalizaciones que ha escuchado fuera de la isla tras esta tragedia.

“Yo vivo de cerca lo que se dice afuera. Y aunque esta situación nos duele profundamente, no podemos permitir que un hecho trágico defina quiénes somos como pueblo. La República Dominicana es mucho más que eso.”

Con una carrera artística que comenzó como bailarina profesional —trabajando con figuras como Jennifer López, Britney Spears y Prince— y que hoy continúa como cineasta con impacto internacional, Vergi entiende el poder de las percepciones externas y cómo estas pueden afectar sectores vitales como el turismo.

“Pido, desde el corazón, que dejemos de hablar mal de nuestro país por un hecho. Esta tragedia no representa a todos los dominicanos. No puede ser excusa para empañar el valor, la belleza y la calidez de nuestra gente. No dejemos que esto dañe nuestra economía, nuestra cultura ni la imagen que tantos han trabajado por construir”, manifestó.

Vergi hace un llamado solidario a los artistas dominicanos en el exterior a dar la cara, a unirse en voz y acción para apoyar a las familias afectadas y, al mismo tiempo, proteger la reputación de la República Dominicana ante el mundo.

“Quienes estamos fuera del país tenemos una responsabilidad. Debemos ser guardianes de nuestra identidad y embajadores de lo mejor que tiene nuestra tierra. Hoy, más que nunca, debemos hablar con amor, no con juicio”, agregó.

Rodríguez reafirmó su compromiso con sus raíces y continuará utilizando el cine y el arte como herramientas para construir puentes, honrar su herencia y representar lo mejor del pueblo dominicano en el escenario internacional.