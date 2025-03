Yailin se confiesa: “Tengo un noviecito así todo tranquilo”

ESCUCHA ESTA NOTICIA

En medio del éxito por sus recientes presentaciones sold-out en el United Palace y el Prudential Center, destacando su participación en el Fashion Week de Nueva York, Yailin La Más Viral confesó lo que parecía ser un secreto a voces: que está en una nueva relación.

Consultada por Santiago Matías en su espacio Alofoke Sin Censura (a propósito de un reciente video viral donde le entregan un anillo), Yailin respondió. “Oh fue mi noviecito que me lo regaló, tengo un noviecito así todo tranquilo”.

Entre risas y nervios narró a solicitud cómo fue la experiencia, asegurando que su nueva pareja se lo obsequió por el éxito de sus presentaciones en Estados Unidos.

“Me lo mandó a buscar, me dijo que sí tenía mi sold out con mi concierto en el United Palace me lo daría y así fue que me lo entregó luego de mi concierto”, comentó.

Aunque no amplió muchos detalles de su vida personal, admitió que en los próximos años le gustaría volver a ser madre.

Yailin y la controversia con jay Wheeler

Y, a propósito de sus anteriores relaciones, Yailin aprovechó la oportunidad para salir al paso de las declaraciones del reguetonero puertorriqueño Jay Wheeler, quien sugirió que su fama se debía más a la controversia y el morbo que a su talento musical.

Durante una reciente entrevista, Wheeler comentó que la artista se hizo viral no solo por su música, sino por las polémicas que la rodearon en los últimos años, incluyendo su relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, sus conflictos mediáticos y la constante exposición en redes sociales.

“Se pegó por morbo, por todo el contenido negativo que salió de ella, brother, la verdad. Todo el que diga que es por su música, pues está bien cool, pero además de su música, pasaron un sinnúmero de cosas que le causaron muchos seguidores”, expresó Jay Wheeler.

Ante estos comentarios, Yailin respondió con determinación, asegurando que no necesita la validación de nadie y que está enfocada en su carrera artística. “La gente siempre no quiere dártela. Ni me interesa que me la den tampoco, porque la que tiene que dársela soy yo misma”, expresó la cantante, dejando claro que su éxito no depende de la opinión de los demás.

Asimismo, enfatizó que su presente está completamente centrado en su música y su crecimiento profesional. “Ahora mismo yo no soy ni la mujer de fulano, ni la que se dejó de fulano, ni la que está envuelta en polémicas. Yo estoy ahora mismo a base de mi música y mi disciplina”, comentó, sugiriendo que su prioridad es su arte y su evolución en la industria musical. Habló en una entrevista a Santiago Matías.