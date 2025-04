La doctora Laura Espaillat aborda el tema de la búsqueda de la perfección visual y el rejuvenecimiento facial

En un mundo donde la imagen y el bienestar integral son cada vez más importantes, la doctora Laura Espaillat ha logrado fusionar dos disciplinas médicas aparentemente distintas: la oftalmología y la medicina estética.



Pero, ¿qué lleva a la doctora, oftalmóloga con una amplia trayectoria en microcirugía, a crear un espacio tan singular? La idea surge al notar que muchos de sus pacientes, tras mejorar su visión, buscaban también perfeccionar su apariencia.



La doctora dice que la petición número uno de sus pacientes era no necesitar lentes correctivos luego de sus cirugías, para lo cual se preparaba de manera minuciosa, haciendo cálculos precisos y realizando una cirugía sin margen de error. Lograba conseguir la petición de que no los necesitaran, pero luego veía regresar a los operados a su chequeo del mes usando los lentes.



“Cuando indagaba la razón por la cual los utilizaban, me confesaban que su visión estaba perfecta, pero que habían comenzado a notar las arrugas, manchas y flacidez que, por la baja visión, no habían notado anteriormente y su aspecto ya no les era agradable, por lo cual usaban los lentes para taparse. Lo escuché tantas veces que decidí estudiar medicina estética para ofrecerle a mis pacientes una solución integral, donde no solamente puedan ver bien, sino verse bien”, indicó.



Ya con ambas especialidades, la especialista decidió fundar Med Spa by Dra. Laura Espaillat, donde la salud ocular y el bienestar estético se complementan. El centro cuenta con equipos de última generación para el diagnóstico y tratamiento de patologías oculares, así como con tecnología avanzada en medicina estética.



“En oftalmología, usamos equipos de última generación para detectar patologías oculares. Nuestra óptica cuenta con Visioffice de Essilor, que talla lentes de forma computarizada, eliminando aberraciones visuales. En estética, tenemos Morpheus 8, láseres para rejuvenecimiento y depilación indolora, y analizadores de piel con inteligencia artificial”, informó.



El centro cuenta con un equipo de especialistas en oftalmología pediátrica, retina, segmento anterior; dermatología, endocrinología y nutrición, lo que permite ofrecer a los pacientes una atención personalizada.



“Muchos médicos estéticos o antienvejecimiento están ofreciendo poner los famosos pellets o microcápsulas intradérmicas con hormonas, porque las hormonas regulan todas las funciones de nuestro cuerpo, pudiendo afectarnos en trastornos de la piel, obesidad, el humor, en fin, todo, incluso el deseo sexual; razón por la cual está muy en boga esta práctica y muchas veces se desconocen los riesgos que esto puede traer a un paciente, pudiendo hasta desarrollar un cáncer en personas con ciertas predisposiciones”, aseguró Espaillat.



Es importante el hecho de trabajar de manera integral los casos; en lo citado anteriormente, trabajan de la mano de la endocrinología.



Otro ejemplo de integralidad es que cuentan con un médico estético que ayuda a que la piel luzca saludable y atractiva, pero para tratar todas las patologías del área disponen de una dermatóloga especializada en las demás necesidades cutáneas.



Según la experta, la dermatología juega un papel importante en la salud ocular, ya que algunas enfermedades de la piel pueden afectar los párpados y la superficie ocular.



Finalmente, Espaillat exhorta a los lectores a realizarse evaluaciones de la vista de manera regular: “La medicina hoy en día se basa en la medicina preventiva, y toda patología diagnosticada a tiempo tiene solución y cura. Cuidar de tu vista es cuidar de tu bienestar general”.

La IA ha permitido grandes avances

Se destaca que la inteligencia artificial en el área oftalmológica ha permitido avances significativos en el diagnóstico temprano de enfermedades como el glaucoma y la retinopatía diabética, en la creación de rutinas de cuidado de la piel, en su incorporación en cirugías oftalmológicas y en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos en medicina estética.