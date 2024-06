Con la finalidad de que las damas puedan prepararse para sus eventos en un solo lugar, Laura Marie Guzmán dejó inaugurado “Get Ready With US”, un nuevo concepto de belleza integral en Santo Domingo.



Al ofrecer las palabras centrales del evento, Laura Guzmán explicó que los cuatro pilares de esta nueva propuesta de belleza y estilismo son la renta de “outfits” de vestidos de gala, traje sastre y atuendos para ocasiones especiales, así como el maquillaje, peinado y las fotografías.



De igual manera, expresó que este concepto está enfocado en dos públicos claves que son la mujer profesional, vanguardista y moderna, y las jóvenes estudiantes para sus eventos de promoción y graduación.



“Valoramos la importancia del cuidado de su imagen a través de un amplio abanico de opciones que tenemos a su disposición, por lo que entendemos que la mujer dominicana valora la importancia del cuidado de su marca personal y la prioridad del concepto belleza integral. Es por ello que utilizando los servicios de Get Ready With US encontrarán la solución perfecta en este centro de belleza todo incluido”, afirmó Guzmán.