La revista reunió para la conferencia a las panelistas Estefani Bonetti, Katherine Castro y a Arlenys Nicasio

En un ambiente familiar, la revista Pandora de Multimedios del Caribe realizó su conferencia “Amor por la familia” , donde se abordaron temas para el fortalecimiento de los lazos familiares.



Con ejercicios prácticos, la experta en derecho laboral, inmobiliario y legislación de tierras, Arlenys Nicasio; y las psicólogas Estefani Bonetti y Katherine Castro, crearon un ambiente muy dinámico donde lograron poner a reflexionar a los asistentes.



Durante el encuentro, realizado en el atrio central de Acrópolis, Arlenys con “El legado familiar” compartió su perspectiva sobre la importancia de los lazos familiares y el legado que se construye a lo largo de las generaciones. “El legado no se trata solo de dejar una herencia. No se trata de hablar de muerte o preocuparnos por el futuro. Más bien, el legado implica un proceso consciente de empoderamiento y formación de valores dentro de la familia”, dijo.



También subrayó que el legado se construye a través de decisiones conscientes y amorosas. “El legado lo decidimos. Y usted tiene la oportunidad de decidir, desde el amor, continuarlo”, afirmó. De acuerdo a su visión, los valores perduran en el tiempo y son la base para formar una sociedad más sólida y humana.



Conexión familiar



Con “Asúmete en familia; el amor empieza por ti”, Katherine abordó el amor propio dentro del núcleo familiar. En su alocución enfatizó que para establecer relaciones saludables, primero es esencial quererse y conocerse a uno mismo.



“El amor empieza por mí”, recordando que el amor propio es la base sobre la cual se construyen las relaciones con los demás.



Katherine también hizo referencia de cómo la vida moderna nos agobia con exigencias constantes y una necesidad de perfección. “Vivimos en un mundo que nos demanda mucho, donde la inmediatez y la sobreinformación nos cansan”, comentó. A raíz de esto, señaló la necesidad de reconectar con nuestro ser interior, con lo que realmente somos.



“Nos hemos desconectado de nuestra esencia”, dijo, resaltando que el legado familiar no se limita solo a la familia de sangre, sino que también incluye a amigos y las relaciones que forjamos día a día. Katherine instó a la audiencia a reflexionar sobre el mensaje que desean dejar en la vida de quienes les rodean.



La psicóloga también presentó una fórmula vital para la vida familiar: “Ser primero, luego hacer, y así obtener”. Aclaró que muchas veces nos enseñan a hacer y tener para luego ser, pero el verdadero camino hacia una vida plena comienza reconociendo quiénes somos en esencia, más allá de los roles que desempeñamos. “¿Quién eres cuando te quitan tus logros o tu título?”, cuestionó.



A través de su testimonio personal, Katherine compartió cómo durante años construyó su valía en base a sus logros profesionales, lo que la llevó a experimentar un agotamiento extremo. “El ser es esa esencia, esa conciencia interna que te permite vivir con propósito”, explicó, señalando que este propósito abarca todas las áreas de la vida, no solo la profesional.

Katherine Castro. Estefani Bonetti. Arlenys Nicasio.

Crear vínculos



Mientras que Estefani Bonetti con “Amor por la familia, construyendo vínculos fuertes y sanos”, expresó la importancia de no solo ser una madre, sino también de cuidar de uno mismo y de reconocer las promesas que a menudo nos hacemos.



“Muchas veces tenemos muchas cosas para hacer y nos olvidamos de ser, nos olvidamos de tener…”. Estefani es madre de dos niños, de 13 y tres años, y relató un episodio significativo durante ese día. Al llegar a casa después de estar en consulta, notó que su hijo pequeño estaba despierto y sin su siesta.



Recordó con preocupación que eso podría desencadenar una crisis, ya que el niño estaba cansado. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el estrés, decidió aplicar un consejo que había escuchado: “Respira, duérmelo, deja que llore y después comienza a asumir tus responsabilidades”. Esto la ayudó a prepararse mentalmente para su participación en la conferencia.



Estefani continuó hablando sobre las promesas que nos hacemos. “Muchas veces me prometo que voy a hacer más cosas conmigo; que voy a ser más comprometida, más abierta, más amorosa”, resaltó. Sin embargo, se dio cuenta de que muchas de estas promesas se quedan en palabras vacías. En las consultas que recibe, se dio cuenta de que, a menudo, estas promesas no se concretan. “Nos olvidamos de conectar con lo que es realmente importante”, concluyó.