El Estado dominicano no acaba de “programarse” para ir definitivamente en auxilio de los niños desamparados

Pero la desamparada niñez dominicana, de acuerdo con precisiones que dan “alguna esperanza”, no está del todo olvidada.



Porque a nivel internacional encuentra algún “aliento” de respaldo, aunque llegue con sus reales (¿?) limitaciones.



Se hace la observación que la ONU y agencias colaterales, en especial la del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), fortalece sus programas que buscan dar protección a los niños abandonados. Por ejemplo, se anota, que la ONU -con varias de sus plataformas humanísticas- trabaja en todo el mundo para garantizar la protección de los niños migrantes y desplazados con el objetivo de salvar sus derechos.



En ese renglón entran los niños pobres dominicanos. Se cita textualmente a la Unicef con el siguiente concepto: “ofrecemos suministros humanitarios que salvan vidas en campamentos de refugiados y ofrecemos espacios adaptados para infantes marginados… Ayudamos a los gobiernos a diseñar leyes, políticas, sistemas y servicios que tengan en cuenta a todos los niños y abordenlas”.



Se asegura que la Unicef es un órgano que no desmaya en trabajar -a nivel de todo el universo- para garantizar la protección de los niños sindicalizados como desplazados de la sociedad en la que les ha tocado habitar, aunque sin el calor que les puedan dar sus padres… ¡porque, precisamente, sus progenitores también sufren el golpe sistemático de la marginalidad!



No descansar por el mismo reclamo



Cuando se aborda con frecuencia el tema de los niños criollos abandonados, andrajosos e indigentes, de quienes ningún gobierno se ha preocupado por darles la indispensable protección que merecen, instituciones locales, por ejemplo el Conani, tratan de extender sus manos amigas…¡y hacer menos calamitosa la terrible situación que abate a misma niñez desprotegida!



Los más sensibles sectores de la población dominicana, a través de entidades privadas, han hecho saber -y con manifiesta resiliencia- que “el Estado dominicano debe aplicar sin dilatación, dentro de sus posibilidades (porque que las tienen), ajustados programas que den al traste con la terrible realidad que se mantiene latente con el acogotamiento que sufren los niños marginados, si educación escolar, pero también atacado por el más negativo escepticismo que norma el estatus social y económico de sus padres.



Significa además -según se precisa en el mismo contexto- que el propio Estado dominicano no acaba de “programarse” para ir definitivamente en auxilio de los desamparados niños dominicanos.

La educación de esos infantes

Dentro del mismo contexto -que marcan las críticas que se le hacen al Estado- se resalta que en el plano educativo, y es la misma realidad que también se suma a la indigencia que sigue afectando a los niños desprotegidos, se afirma que es indispensable que se invierta en la educación escolar de esos infantes. Se vuelve a resaltar a la Unicef que ha proclamado que “invertir en la educación de los niños más pobres es la forma más rentable de garantizar su futuro, las comunidades y los países. El verdadero progreso sol o puede llegar cuando invertimos en todos los niños, en todas partes”. En República Dominicana, es lo que igualmente plantean, y se han preguntado al mismo tiempo sociólogos y doctores en materia de la educación, ¿hasta cuándo la niñez indigente, olvidada y aterrada por la pobreza extrema, seguirá desamparada?



“Lo último que se pierde en la vida es la esperanza”. Es quizás una frase muy manida, pero que entrada en lo posible cuando el hombre busca derrotar el escepticismo.



Ese importante segmento de la sociedad dominicana explica que en ese mismo orden, aplicado a la realidad que abate a los niños indigentes y harapientos dominicanos, puntualiza: ¡Ojalá esta vez tengamos una sincera respuesta del presente gobierno!



Y subrayan: “Más bien que la respuesta (claro, positiva) venga del propio presidente Luis Abinader que tiene el tiempo suficiente para concretarla antes de concluir su segundo mandato dirigiendo al Estado dominicano”.