La línea de Humano de Corazón consta de cadenas y brazaletes que irán en beneficio de ocho fundaciones

Basados en el concepto “peas in a pod” que hace referencia a personas o cosas similares, Humano de Corazón, programa de responsabilidad social de Grupo Humano y sus empresas ARS Primera y Humano Seguros, lanzaron la séptima edición de la colección Madres Solidarias, en beneficio de ocho fundaciones que comparten con la empresa la misión de trabajar a favor del bienestar de los niños que más lo necesitan.



La colorida colección fue develada en un encuentro que contó con la presencia de directivos de las fundaciones aliadas a Humano de Corazón, ejecutivos de ARS Primera y Humano Seguros, miembros de la prensa y relacionados.



Al presentar la nueva propuesta solidaria, Diomares Musa, VP Desarrollo de Mercado, Productos y Canales de Humano, expresó que las necesidades son muchas y los recursos limitados. Por eso, a lo largo del tiempo, diseñaron diversas iniciativas para recaudar más fondos para nuestras fundaciones. “En el 2016, nació Madres Solidarias. Esta idea llena de positivismo, amor y esperanza busca no solo obtener recursos adicionales, sino también dar visibilidad a las causas de nuestras grandes aliadas y protagonistas de esta iniciativa: Heart Care Dominicana, Fundación St. Jude, Nido para Ángeles, Aprendiendo a Vivir, Luz y Esperanza por el Autismo, World Vision, Amigos por el Síndrome de Down y Nuestros Pequeños Hermanos”, manifestó Musa.



Cada año la organización presenta esta colección durante el mes de las madres, donde las personas que adquieren una pieza contribuyen directamente con las fundaciones beneficiarias, ya que el total de los ingresos recaudados serán entregados directamente a ellas.



Edición limitada



Madres Solidarias 2024 es una edición limitada de 1680 unidades, hechas a mano, en oro laminado importado de Brasil, con un diseño elegante y atemporal realizado por la joyería Skillus, aliados estratégicos de esta iniciativa.



La colección consta de 8 cadenas y 8 brazaletes representando a cada fundación, además de un collar largo que unifica los logos y colores de todas las causas apoyadas. Todas las piezas están engarzadas con piedras preciosas de Ágata, que simboliza protección, o Jade, que representa la esperanza.



La campaña de comunicación, con el lema “nos mueve el amor, nos une el deseo de ayudar” se basa en el amor de madre, único y especial, que trasciende de generación en generación y que nos impulsa desde la empatía, a ayudar a los hijos de los demás.

Madres Solidarias 2024 es una edición limitada de 1680 unidades

Recaudación

La línea es en favor de esta ocho fundaciones: Heart Care Dominicana, Fundación St. Jude, Nido para Ángeles, Aprendiendo a Vivir, Luz y Esperanza por el Autismo, World Vision, Amigos por el Síndrome de Down y Nuestros Pequeños Hermanos.