La pasarela estuvo marcada por figuras que brillaron, mientras que otras no cumplieron con las expectativas

En el desfile de las estrellas por la alfombra roja de la edición número 40 de Premios Soberano, muchas de las protagonistas de la noche lograron un 10 de 10 en aceptación por sus sus atuendos y el estilismo, mientras que otras no alcanzaron su cometido: entrar entre las mejor vestidas de la noche. Este año, hubo figuras que en ediciones anteriores habían deslumbrado con sus elecciones, pero que en esta ocasión no estuvieron a la altura de las expectativas. Igualmente, algunas celebridades que fueron tendencias y prometían figurar entre las mejor vestidas este año, no lograron conectar con el público, y dejaron una sensación de decepción en el ambiente.



Anoche, la alfombra roja se convirtió en un cóctel de colores, donde los tonos negro y blanco dominaron el panorama. Estos clásicos atemporales aportaron elegancia y sofisticación, mientras que tonalidades más suaves y vibrantes también hicieron su aparición, al añadir frescura al ambiente. Por otro lado, como es costumbre, los brillos, los escotes y las transparencias, no pasaron inadvertidos, y se convirtieron en elementos fundamentales que resaltaron la sensualidad y el estilo de las asistentes.

En este espectáculo de moda, en las mejor vestidas, cada detalle fue meticulosamente pensado por los encargados del estilismo y la confección de los trajes. Desde los peinados elaborados hasta los accesorios brillantes, todo contribuyó a la elegancia y a lo que es el buen vestir. Entre las figuras más aclamadas de la noche estaba la presentadora de televisión Pamela Sued, que se destacó con un diseño árabe de la tienda Hacchic Couture. Su vestido blanco, adornado con vuelos delicados, pedrería brillante y un escote en forma de “v”, no solo reflejó su buen gusto, sino que también capturó la admiración y los elogios de los presentes, y consolidó su estatus como una de las mejor vestidas de la gala. Hubo quienes vociferaron: “¡Te robaste la alfombra Pamela!”



Pero no fue la única. En la misma línea de elegancia, la Miss República Dominicana, Celinee Santos Frías, las presentadoras de televisión Jessica Pereira y Lisa Blanco (vestido blanco con toques azules), optaron por el clásico y atemporal color blanco. Las tres lograron evocar la pureza. Por otro lado, Jenny Blanco y Nahiony Reyes decidieron destacarse entre la multitud con un tono vibrante como el rojo. Con sus elecciones mostraron confianza y proyectaron energía al modelar por la alfombra roja.



Asimismo, los brillos fueron los grandes aliados de Charityn Goico y Zoe Saldaña, quienes, con su sencillez y grandes logros, consiguieron encender las cámaras de la prensa y poner a los periodistas en alerta. A ellas se suman Bárbara Plaza y Yubelkis Peralta, que contribuyeron a hacer de la noche de los Premios Soberano un evento inolvidable.



La alfombra roja, sin duda, acogió a las reinas y los reyes mejor vestidos que hoy son tendencia en la industria de la moda.