En los Premios Soberano, a la hora de vestir, las estrellas buscan autenticidad para impresionar con su imagen

“No es lo mismo trabajar el estilismo para un intérprete de rock que para un director de orquesta sinfónica”, dijo el estilista Enyer Díaz, al señalar que cada quien tiene sus complejidades y excentricidades.

Díaz, quien asesora estrellas para la edición número 40 de Premios Soberano, sostuvo que todo ser humano es diferente y tiene su escala de complicación a la hora de vestir. “Cuando el cliente pertenece al medio artístico son más marcados los egos y la autenticidad, porque tienen una imagen fijada ante el público”, manifestó Díaz.



¿Qué papel juegan los pequeños detalles, como el peinado o el maquillaje, en la creación de un look para la alfombra roja de Premios Soberano?

Los accesorios, los complementos, el peinado, las uñas y maquillaje, son fundamentales en la moda actual y en lograr un look totalmente armonioso… Los detalles ayudan a complementar, transformar, crear y definir un look adecuado e impactante a la vista del espectador.



¿Cuáles son los errores más comunes que suelen cometer al elegir el atuendo y llevar un buen estilismo?

¡Sobre ornamentar! Adornar y aderezar tanto un look. A veces se trata de complacer tantos gustos que se termina mezclando muchas cosas inconexas que terminan en un desastre. Arriesgar demasiado o ser extremadamente creativo: puede ser un arma de doble filo, porque te puede catapultar o te puede hacer fallar en el intento. La elección de un peinado y maquillaje que compita o que no vaya en consonancia con el atuendo. Seleccionar una silueta que no vaya con las proporciones del famoso, así como también seleccionar un color o combinación de textura que favorezca la vista. Optar por atuendo que no vaya acorde con la personalidad y al estilo del famoso.



En el caso de las mujeres, ¿qué tomas en cuenta a la hora de estilizar?

A la hora de estilizar una mujer para una alfombra roja, lo primero que tomo en cuenta es el código de vestimenta del evento, el cual es gala o formal, en donde predomina la elegancia y el glamour, además de su estilo personal ( es lo más próximo a su propia esencia, estéticamente hablando). Después, necesito saber cómo se quiere proyectar; en qué momento de su vida se encuentra (ámbito profesional y personal), el contexto del evento y su rol en el mismo. Después entra los aspectos físicos como: figura, tipología de cuerpo, colorimetría, psicología del color, morfología, peculiaridades físicas y complejos, etc. Una vez se llega al acuerdo, paso a un proceso de tres semanas a un mes aproximadamente de preparación, ideación, y confección conjunto con el diseñador de moda electo. Realizo un ‘brief’ o un ‘mood board’ referencial de cómo visualizo a la fémina en específico. Ahí detallo todo lo que recomiendo para el total look y cuál es propósito del atuendo, desde el color del vestido hasta la manicura que se debe hacer.



¿Qué tendencias podríamos ver en la gala de la premiación?

Si a tendencias vamos, y tomando en cuenta que estamos en primavera verano… entiendo que los colores pasteles, positivos, y neutrales se darán cita allí. En el mismo orden, los colores derivados del color del año Mocha Mousse. Los tonos tierra, cafés, bronce, teja y marrones, y cómo olvidar el blanco y el negro. El azul marino como el nuevo sustituto del negro, y los colores joyas como el morado, verde, rojo escarlata y azul zafiro. Habrá transparencias y tejidos fluidos (para esas chicas más sensuales y bohemias); las telas metálicas y ricas en bordados ( para esas chicas que quieren brillar y acentuar el glamour como siempre). Los encajes floreados y en colores sobrios (para esas chicas misteriosas y románticas). Los corset, que de alguna u otra forma llegaron para quedarse, los volúmenes y estructuras arquitectónicas estarán presente en esas chicas modernas y actuales. Los looks monocromáticos serán un must, porque ayudan a estilizar y alargar la figura óptimamente. Los cortes columnas y serena es un seguro para estar al rigor del evento. Y por último, las capas y el “ layering” que son un recurso de sorpresa en donde se puede transformar el vestido, además aporta elegancia y versatilidad en el atuendo.

Potencializar

Una imagen depurada y pensada potencializa la belleza que tenemos”.