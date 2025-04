Este conecta con las raíces y ayuda a comprender quiénes somos a partir de nuestras experiencias familiares

Trabajar en este tema acerca de la importancia de conocer la historia familiar me remonta a una tarde en la que vi junto a mi hijo la película Coco, de Disney Pixar, un relato que explora profundamente la importancia de los antepasados y su legado en la vida de los personajes.



Al conectar con esa historia encuentro una organización que se encarga de descubrir, preservar y compartir datos sobre la historia familiar. Se llama FamilySearch, una organización sin fines de lucro fundada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que posee, según informan, una de las mayores bases de datos genealógicos del mundo con más de 16 mil millones de registros históricos y una presencia en más de 130 países.



José Miguel Bueno, gerente del área del Caribe de FamilySearch International, explica que la herramienta proporciona acceso gratuito a registros genealógicos y recursos educativos para que las personas puedan explorar su herencia y crear sus árboles genealógicos con tecnologías innovadoras. Me cuenta que han ayudado a miles de personas a descubrir datos fascinantes sobre sus antepasados.



Cuando le pregunto cómo el árbol genealógico influye en la identidad personal y familiar, responde que conecta con las raíces y ayuda a comprender quiénes somos a partir de nuestras experiencias familiares.



“Al saber de dónde venimos, podemos entender mejor nuestras tradiciones, costumbres y valores, lo que nos da un sentido de pertenencia y propósito. Además, descubrir historias de superación, resiliencia o sacrificio en nuestra familia puede inspirarnos a afrontar la vida con una nueva perspectiva”, expresó Bueno.



Investigar sobre sus antepasados ha permitido a José Miguel sentirse más conectado con su historia y las generaciones que le precedieron, dándole un mayor respeto por su familia y gratitud por todo lo que han hecho por él. Ha cambiado su perspectiva sobre la vida al recordar que cada persona es parte de una cadena mucho más grande y significativa.



Me inquieta saber cómo puede la historia familiar ayudar a las personas a enfrentar desafíos o adversidades en la vida, él dice que la historia familiar puede ser una fuente poderosa de fortaleza en momentos de adversidad.



“Al conocer las dificultades que nuestros antepasados enfrentaron y cómo las superaron, podemos encontrar inspiración y aprender lecciones de resiliencia. Además, las historias de sacrificio y valentía nos recuerdan que no estamos solos en nuestros desafíos y que la familia, a lo largo de las generaciones, ha sido una fuente constante de apoyo y esperanza”.



Según Bueno, la historia familiar juega un papel crucial en la cohesión y el bienestar de las familias, debido a que, al compartir y valorar nuestras historias comunes, creamos un sentido de unidad y pertenencia. Las narrativas familiares transmiten valores, tradiciones y recuerdos que ayudan a fortalecer los vínculos intergeneracionales. Además, cuando las familias se reúnen para explorar su historia, fomentan una comunicación más profunda y establecen un legado emocional que perdura en el tiempo.

Una ventana directa al pasado

“Ayuda a comprender mejor cómo los movimientos sociales, políticos o económicos impactaron a las personas a nivel personal. Al profundizar en nuestras raíces, podemos conectar con las historias de pueblos, regiones y épocas que nos enriquecen y amplían nuestra visión del mundo”, dijo José Miguel Bueno, gerente del área del Caribe de FamilySearch International. Sobre los consejos que Bueno da a alguien que está empezando a investigar su árbol genealógico, recomienda empezar por recopilar toda la información que ya se tenga: hablar con familiares, revisar fotos, documentos, cartas o cualquier objeto que pueda ofrecer pistas. Luego, utilizar plataformas como FamilySearch, Ancestry o MyHeritage, que ofrecen herramientas y registros históricos accesibles.