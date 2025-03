Este distinguido académico, profesor y oftalmólogo es un gran amigo de la República Dominicana. Queremos rendir un homenaje al profesor y amigo y para esto utilizaremos este escrito del Dr. Jose Abreu. El doctor García Sánchez visita regularmente nuestro pais a impartir docencia y compatir sabiduría. El curso de iniciación a la oftalmología que en este 2025 llega a su quinta edición es una muestra significativa.



“Julián García Sánchez nació en El Ferrol(La Coruña) el 31 de agosto de 1940. Se licenció en Medicina en 1964 en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1966 obtiene el Grado de Doctor en Medicina con una tesis sobre “Influencia de la vasopresina sobre la dinámica del humor acuoso”, con Premio Extraordinario. En 1967 obtiene el título de Especialista en Oftalmología. Desde su llegada a Santiago, mostró sus cualidades de líder entre los compañeros que residían en el colegio mayor, exigente con sus derechos y rígido con sus obligaciones. Prudente a la hora de tomar una decisión y persistente una vez tomada. Podríamos decir que Julián siempre fue reivindicativo y enemigo de la polémica; una persona mentalmente equilibrada. Hecho relevante es el nacimiento en Santiago de su hijo-Julián García Feijoó-, oftalmólogo, actualmente jefe de Servicio del Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid), catedrático de Oftalmología de la Universidad Complutense (Madrid). En 1986 el Servicio Gallego de Salud inaugura el nuevo Hospital Comarcal de Monforte de Lemos, que a partir del año 2000 pasa a llamarse Dr. Julián García Sánchez.



El Prof. García Sánchez fue profesor adjunto de Oftalmología en Santiago de Compostela de 1967 hasta 1971, fue catedrático el Prof. Manuel Sánchez Salorio. En 1971 se convirtió en catedrático de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz y, por concurso de traslado, catedrático de la misma disciplina en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1976, de la que es catedrático emérito desde 2010. Es autor de 103 artículos en revistas con índice de impacto; 204 en revistas indexadas; 320 en revistas oftalmológicas no indexadas; tiene 69 libros publicados, 58 capítulos de libros y 110 artículos de divulgación, así como 101 artículos no científicos. Ha sido director de 70 tesis doctorales y miembro del Consejo Editorial o evaluador de 30 revistas científicas. A lo largo de su trayectoria ha sido primer firmante de comunicaciones a congresos en 407 ocasiones y ha pronunciado más de 700 conferencias. Además, figura como investigador principal en 63 proyectos de investigación financiados. Premio Arruga en 1970, Premio Castroviejo en 1980, miembro de sociedades oftalmológicas europeas y americanas, y un largo etcétera. En resumen: Oftalmólogo a los 27 años, catedrático de Cádiz a los 31 años, y catedrático de la Complutense-Madrid a los 36 años. ¿Quién puede batir ese récord?



Miembro de Arvo, de la American Academy of Opthalmology, ASCRS, European Contact Lens Society y Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma. Premio “Arruga” (1970). Premio “Castroviejo” (1979). Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco (1984). Premio “Médico del año” (2000). Por el Servicio Gallego de Salud, ha sido impuesto el nombre de “Julián García Sánchez” al Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Es autor de veinticinco libros y monografías y de trescientos artículos científicos, y ha dirigido cincuenta y cinco tesis doctorales. Sus investigaciones versan sobre isquemia corioretiniana, modificaciones vasogliares por isquemia senil y glaucoma. Formar profesores, buenos profesionales, “oftalmólogos del día a día”, ha sido un propósito conseguido. A lo largo de su vida ha sido generoso a la hora de ayudar humana y profesionalmente a todos los compañeros, sin distinción de procedencias o escuelas. Siempre respetando la “Lex Artis”: hacer bien las cosas no solo en el acto médico en sí sino en todo lo que lo rodea”.