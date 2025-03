Julieta creció entre dos culturas, la dominicana y la estadounidense, lo que la llevó a buscar una identidad propia. A través del arte, encontró una forma de expresar sus pensamientos y emociones más profundas. Como todo artista ha tenido que sacrificar estabilidad, tiempo y en ocasiones relaciones personales, porque la dedicación al arte exige una entrega absoluta, pero el proceso creativo y la posibilidad de compartir su visión con el mundo hacen que cada sacrificio valga la pena. “Desde niña, el arte fue mi refugio y mi manera de comprender el mundo”, afirmó Julieta, que anunció la apertura de su exposición individual “Orpheus” en el Museo Abreu Arte Contemporáneo desde el 24 de abril al 22 de mayo de 2025.

¿Qué entiendes por arte y cuál es tu principal motivación como artista?

El arte es un lenguaje universal, un portal hacia lo más profundo de la conciencia humana. Para mí, es una herramienta de exploración y transformación, tanto personal como colectiva. Mi principal motivación es revelar lo que yace en las sombras de nuestra psique y generar una conexión emocional entre la obra y el espectador.



¿Cómo nació tu pasión por el arte?

Desde niña, el arte fue mi refugio y mi manera de comprender el mundo. Crecí entre dos culturas, la dominicana y la estadounidense, lo que me llevó a buscar una identidad propia. A través del arte, encontré una forma de expresar mis pensamientos y emociones más profundas.



Háblanos un poco sobre tu estilo, ¿qué etapas te han convertido en la artista que eres?

Mi estilo es una fusión de abstraccionismo y surrealismo, con una fuerte carga simbólica y psicológica. Mi formación en arte y psicología ha influido profundamente en mi enfoque, llevándome a explorar temas como la memoria, la identidad y el subconsciente. Cada etapa de mi vida ha dejado una marca en mi obra, desde mi infancia en la República Dominicana hasta mi madurez artística en Chicago.



¿Cuál es tu proceso de trabajo a la hora de crear un nuevo proyecto artístico?

Todo comienza con una idea o una emoción que necesito explorar. Investigo, reflexiono y, a partir de ahí empiezo a plasmar formas y símbolos que traduzcan ese concepto en imágenes. En el proceso dejo que la obra me guíe, permito que el subconsciente juegue un papel esencial en la creación.



¿Quién es tu modelo de artista?

Me inspiran artistas como Salvador Dalí, Remedios Varo y Mark Rothko, quienes lograron crear universos propios llenos de simbolismo y emoción. También encuentro inspiración en la música y la literatura, especialmente en los mitos clásicos y en escritores como Carl Jung.



¿Cómo conviertes tu fantasía en arte, en dónde encuentras tu inspiración?

La inspiración surge de la introspección, de la música, de los mitos y de las emociones humanas. Me interesa capturar lo intangible, lo efímero, aquello que se escapa de las palabras pero que se comunica a través del color, la forma y la textura.



¿Te ha pasado poner algo muy personal en tu trabajo y preferir que nadie lo vea?

Sí, muchas veces. El arte es una extensión de mi ser y, en ocasiones, las obras más personales son también las más difíciles de compartir. Sin embargo, creo que lo auténtico siempre encuentra una forma de comunicarse con el espectador.



¿Cuáles obras reconoces como las más representativas de tu arte?

La serie Orpheus es una de mis obras más representativas, ya que encapsula mi interés por el mito, la memoria y la emoción humana. También he trabajado en piezas que exploran la migración, la identidad y el existencialismo, temas recurrentes en mi trabajo.



Si tuvieras que describirte como artista, ¿qué adjetivos escogerías?

Introspectiva, simbólica, onírica y transformadora.



Cada artista utiliza distintas técnicas para desarrollar su arte. ¿Cuál es la tuya y qué te llamó la atención de ella?

Trabajo principalmente con pintura acrílica y técnicas mixtas, combinando texturas y transparencias para crear capas de significado. Me interesa el uso del color y la luz para evocar emociones profundas.



¿Cuál es el tipo de estilo que nunca falla en tus trabajos?

El simbolismo fusionado con la abstracción. Me interesa crear imágenes que no sean completamente figurativas, sino que inviten a la interpretación y a la introspección.



¿Qué significado tiene para ti la expresión “el mundo del arte”?

Es un espacio de exploración y diálogo, donde las ideas y emociones trascienden fronteras y culturas. Es también un reflejo de la sociedad y de la condición humana, en constante evolución y cuestionamiento.



¿Qué nos puedes contar de tu obra más reciente y sobre qué trata?

Mi obra más reciente es la exposición Orpheus, que explora la memoria, la dualidad del ser y el poder transformador del arte. Basándome en el mito de Orfeo, invito al espectador a adentrarse en sus propios abismos y a encontrar significado en lo incomprensible.

Estudio

Mi formación en arte y psicología ha influido en mi enfoque, llevándome a explorar temas como la memoria, la identidad y el subconsciente”

Técnica

Mi estilo es una fusión de abstraccionismo y surrealismo, con una fuerte carga simbólica y psicológica”